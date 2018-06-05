Спекотніше звичайного: з'явився прогноз погоди на червень

У червні 2018 року середня місячна температура повітря становитиме +18 +22, що на 1-1,5 градуси вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз на на підставі даних Українського гідрометеорологічного інституту, світових центрів погоди, а також власних даних, опублікував Укргідрометцентр.

Відзначається, що середня місячна температура в гірських районах очікується на рівні +14 +15 градусів, що також вище середньої норми.

Місячний обсяг опадів очікується 45-90 мм, що в межах звичайних показників.

У Карпатах і місцями на Прикарпатті - 98-150 мм, а в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях близько середніх багаторічних значень. На решті території України - менше середньої норми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україну йде різке похолодання.