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Спека з сюрпризом: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

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У неділю, 10 червня, в Україні очікується переважно суха і сонячна погода.

Однак без сюрпризів не обійтися. У центрі і на півночі можуть пройти дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, опадів стане менше і без гроз. Покрапає ​​на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Дніпропетровській областях та на півдні, крім Криму та Запорізької області.

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Денна температура на сході буде 22-24 тепла, а вночі і зовсім холодно - 9-11. В інших областях до 28 тепла вдень і до -15 вночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2018 року середня місячна температура повітря становитиме +18 +22, що на 1-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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