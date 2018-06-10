Спека з сюрпризом: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У неділю, 10 червня, в Україні очікується переважно суха і сонячна погода.

Однак без сюрпризів не обійтися. У центрі і на півночі можуть пройти дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, опадів стане менше і без гроз. Покрапає ​​на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Дніпропетровській областях та на півдні, крім Криму та Запорізької області.

Денна температура на сході буде 22-24 тепла, а вночі і зовсім холодно - 9-11. В інших областях до 28 тепла вдень і до -15 вночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2018 року середня місячна температура повітря становитиме +18 +22, що на 1-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень.