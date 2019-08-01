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Спека вже не повернеться: синоптик дав несподіваний прогноз на серпень

7.8т Читати матеріал російською

Спекотне літо вже не повернеться в Україну, у серпні 2019 року нашу країну чекає два серйозні похолодання. Такий прогноз погоди дав народний синоптик Леонід Горбань.

Водночас він уточнив, що в південних областях все-таки можна буде погрітися на сонці, пише "Сегодня".

За його словами, погода в серпні залежатиме від повітряних потоків, які будуть заходити в Україну то з Африки, то з Арктики.

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Серпень в Україні

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"...2 серпня починається похолодання. У північних областях воно досягатиме до +19... +20 градусів, дуже серйозне похолодання. На півдні в цей період буде триматися +30... +32 градуси", – прогнозує Горбань.

Потім, за його словами, потеплішає і така тенденція спостерігатиметься до середини серпня.

"З 5 серпня температура у північних областях підніметься до +23... +24 градусів, а з 8 серпня – до +25... +28 градусів. Такий температурний режим буде триматися до 16 серпня. На півдні весь цей час температура протримається на рівні +29... +31 градуса" , – сказав народний синоптик.

Друге значне похолодання в Україні прийде в 20 числах серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший день серпня майже у всіх областях України посвіжішає на 3-4 градуси. Але зовсім скоро температура знову стане комфортною.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"народный синоптик"... какое витиеватое название... а можно было сказать проще - очередной xoxло-пиздoбoл.
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