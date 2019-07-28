Спека в Україні піде на спад: названо дати похолодання

В Україні 29 липня утримається спекотна погода, температура в деяких областях перевищить +30 градусів.

Дощі пройдуть від Волинської та Рівненської до Сумської та Харьківської областей, повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

Також є ймовірність опадів і гроз у Вінницькій області та на Одещині. У Києві буде спекотно, близько 30 градусів, істотних опадів не очікується.

Протягом тижня температура буде поступово падати, а до вихідних 3 і 4 серпня стане набагато прохолодніше.

Похолодання Gismetio

"Буде заходити повітря прохолодніше. Замість шорт, купальників і голих плечей на вас з фотографій будуть дивитися довші рукава, а ввечері навіть пледи", – написала Діденко.

Як писав OBOZREVATEL, з 28 липня в Україні потеплішало до + 30... +33 градусів. Однак синоптики заявили, що аномальну спеку в +40 і вище, яка частково накрила Західну Європу, українцям можна не боятися.

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