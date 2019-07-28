Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Спека в Україні піде на спад: названо дати похолодання

1.5т Читати матеріал російською

В Україні 29 липня утримається спекотна погода, температура в деяких областях перевищить +30 градусів.

Дощі пройдуть від Волинської та Рівненської до Сумської та Харьківської областей, повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

Також є ймовірність опадів і гроз у Вінницькій області та на Одещині. У Києві буде спекотно, близько 30 градусів, істотних опадів не очікується.

Протягом тижня температура буде поступово падати, а до вихідних 3 і 4 серпня стане набагато прохолодніше.

Новини
У Дніпрі оголосили штормове попередження: яку погоду очікувати
Похолодання

Похолодання

Gismetio

"Буде заходити повітря прохолодніше. Замість шорт, купальників і голих плечей на вас з фотографій будуть дивитися довші рукава, а ввечері навіть пледи", – написала Діденко.

Як писав OBOZREVATEL, з 28 липня в Україні потеплішало до + 30... +33 градусів. Однак синоптики заявили, що аномальну спеку в +40 і вище, яка частково накрила Західну Європу, українцям можна не боятися.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel