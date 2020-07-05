Спека та грози: з'явився прогноз погоди в Україні на початок тижня

У понеділок, 6 липня, на більшій частині території України очікується суха та спекотна погода. Втім, на заході та у частині східних, центральних і південних областей можливі грози та дощі.

Про це на своїй сторінці у Facebook попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона пояснила, що такий погодний контраст зумовлений зустріччю двох антициклонів Xabl та Winfried.

Зустріч антициклонів Facebook Наталії Діденко

"Антициклони намагаються поручкатися, але соціальна дистанція не дозволяє це зробити повною мірою – заважає атмосферний фронт і лінія сходження. Значна частина території України 6 липня перебуватиме серед антициклонічної погоди – буде сухо та сонячно. Проте в західних областях пройдуть короткочасні грозові дощі, а в денні години, швидше після обіду чи ввечері, ось та лінія сходження може спровокувати локальні опади вздовж смуги від Сумщини – Харківщини через Черкащину до південних областей (окрім Запоріжжя)", – написала Діденко.

Локальні опади, які спровокує лінія сходження антициклонів Facebook Наталії Діденко

Що стосується температурних показників, то вони будуть дуже високими. Така тенденція зберігатиметься протягом першої половини наступного тижня.

За словами синоптикині, у понеділок, 6 липня, у більшості регіонів України очікуються максимальні +30...35 градусів. А на півдні, сході та в центральній частині – місцями +35...39 градусів. Що ж стосується західних областей, то там протягом дня передбачається +25...30 градусів.

У Києві перший робочий день тижня обіцяє бути сухим, сонячним та гарячим, +30...32 градуси. Однак уже у вівторок, 7 липня, у столиці пройдуть грозові дощі, місцями можливі сильні зливи та шквали. Проте у ніч на Івана Купала буде сухо та тепло.

Похолодання прийде у Київ лише 8 липня, очікується, що тоді температура повітря може стрімко знизитися до +19...20 градусів.

Що стосується решти регіонів України, то там спека почне спадати 9-10 липня. передусім йдеться про південь, схід і центр.

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