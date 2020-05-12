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12 травня • оновлено в 04:57
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Спека та дощі: синоптики повідомили, які регіони обійде негода в Україні

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У вівторок, 12 травня, практично по всій території України за прогнозом синоптиків очікуються дощі з грозами.

Опадів не буде лише в східних і південних областях України. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Так, на сході і півдні країни середня температура вдень прогнозується +23+25, вночі +11+13 градусів. Грозові дощі лише зачеплять Одеську та Миколаївську області.

Прогноз погоди на 12 травня

Прогноз погоди на 12 травня

У центральних регіонах вдень стовпчики термометра покажуть +20 +22, вночі +11+13 градусів. Негода зміститься на північ, де середня температура вдень буде +19+21, а вночі +12+14 градусів

Погода в Україні 12 травня

Погода в Україні 12 травня

Укргідрометцентр

На заході України 12 травня буде найнижча середня температура вдень +14+16, але вночі практично не зміниться +12+14.

У Києві сьогодні також пройдуть дощі з грозами. За прогнозом метеорологів, в столиці повітря прогріється до +19+21 вдень і +12+14 градусів вночі.

Погода в Києві 12 травня

Погода в Києві 12 травня

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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