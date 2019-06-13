Спека не вгамовується: синоптик уточнила прогноз по Україні

У п'ятницю, 14 червня, на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, протягом дня температура повітря прогріється до +30 +35 градусів.

"Окремі грозові дощі - на заході, півночі та в Вінницькій області. На решті території - суха погода", - зазначила вона.

Спекотна погода 24 канал

У Києві 14 червня також жарко, +31 +33 градуси, є ймовірність дощу з грозою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в червні і липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!