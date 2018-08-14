Спека не спаде: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні у вівторок, 14 серпня, спека не спаде, по всій території країни буде сухо.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні до 22°; вдень 29-34°, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України без опадів. Температура повітря вночі +16... +18 градусів, вдень +30... +32 градуси.

На півночі України ясно. Температура повітря вночі +16... +18 градусів, вдень +31... +33 градуси.

В центрі України ясно. Температура повітря вночі +16... +18 градусів, вдень +30... +33 градусів.

На сході України сонячно. Температура повітря вночі +14... +16 градусів, вдень +30... +32 градусів.

На півдні України сухо. Температура повітря вночі +17... +19 градуси, вдень +31... +33 градуси.

У Києві 14 серпня також без опадів; температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні протягом тижня збережеться спекотна погода, проте ночами температура повітря буде значно нижчою, ніж удень.