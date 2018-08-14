МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Спека місцями спаде: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

1.8тЧитати новину російською

У середу, 15 серпня, на території України очікується спекотна суха погода. У більшості областей температура повітря складе +28 +33 градуси. На півдні, сході та в Дніпропетровській +30 +35 градусів.

Як пояснила в Facebook синоптик Наталія Діденко, в той же час в західні області прийде атмосферний фронт північного циклону Pamela, тому там пройдуть локальні дощі з грозами і спека ослабнет до +22 +27 градусів.

"На решті території - північ, центр, південь та схід - антициклон Kevin зумовить ясну суху сонячну погоду. Хіба що ввечері окремі дощі ймовірні на Житомирщині, Вінниччині та Київщині", - додала вона.

Новини
Спека не спаде: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Діденко нагадала, що Укргідрометцентр вже попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в зв'язку з сухою погодою в країні в ці дні.

"У Києві і сьогодні, і завтра (14-15 серпня - ред.) триватиме спека, +30+33 градуси. Без опадів, пізно ввечері 15 серпня є невелика ймовірність дощу з грозою. У столиці послаблення спеки передбачається у четвер", - резюмувала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше синоптик дала прогноз погоди в Україні до кінця тижня .

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Об'єкт
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги