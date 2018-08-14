Спека місцями спаде: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

У середу, 15 серпня, на території України очікується спекотна суха погода. У більшості областей температура повітря складе +28 +33 градуси. На півдні, сході та в Дніпропетровській +30 +35 градусів.

Як пояснила в Facebook синоптик Наталія Діденко, в той же час в західні області прийде атмосферний фронт північного циклону Pamela, тому там пройдуть локальні дощі з грозами і спека ослабнет до +22 +27 градусів.

"На решті території - північ, центр, південь та схід - антициклон Kevin зумовить ясну суху сонячну погоду. Хіба що ввечері окремі дощі ймовірні на Житомирщині, Вінниччині та Київщині", - додала вона.

Діденко нагадала, що Укргідрометцентр вже попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в зв'язку з сухою погодою в країні в ці дні.

"У Києві і сьогодні, і завтра (14-15 серпня - ред.) триватиме спека, +30+33 градуси. Без опадів, пізно ввечері 15 серпня є невелика ймовірність дощу з грозою. У столиці послаблення спеки передбачається у четвер", - резюмувала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше синоптик дала прогноз погоди в Україні до кінця тижня .