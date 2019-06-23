Спека, град і шквали: синоптики дали неоднозначний прогноз по Україні

В Україні в неділю, 23 червня, одна частина країни знову буде страждати від аномальної спеки, а інша зможе перепочити, завдяки опадам.

Так, у західних областях очікуються короткочасні дощі та грози, у Карпатському регіоні місцями значний дощ; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території прогнозується суха і спекотна погода, лише у Вінницькій та Житомирській областях – короткочасний дощ і гроза; температура вночі 16-21°, вдень 29-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м с, при грозах подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Погода в Україні Ілюстрація

У Києві 23 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередніми прогнозами синоптиків, ослаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.

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