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Спека до +34: синоптик дала прогноз по Україні на День Незалежності

1.9т Читати матеріал російською

В Україні 24 серпня, в День Незалежності, очікується суха погода, лише на Заході пройдуть грозові дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, в східних, центральних областях і на півдні передбачається сильний вітер.

На заході очікується +24 +28 градусів, на півночі і в Вінницькій області +27 +29 градусів.

Погода в Україні

Погода в Україні

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"Аж до +30!" Синоптик дала прогноз погоди на останній тиждень літа в Києві
Спека до +34: синоптик дала прогноз по Україні на День Незалежності

На півдні, сході та в більшості центральних областей буде жарко, + 29 +34 градуси.

У Києві в День Незалежності буде сонячна погода, без опадів, +27 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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