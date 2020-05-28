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28 травня • оновлено в 05:55
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Спека до +25: синоптики розповіли, кому пощастить із погодою в Україні

2.1т
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Погода в Україні у четвер, 28 травня, очікується дощовою, але теплою. Місцями в регіонах буде до +25 градусів.

При цьому швидкість вітру прогнозується 7-12 м/с, передає пресслужба Укргідрометцентру.

Дощі пройдуть по всій території країни, але не будуть тривалими. На сході України повітря прогріється найбільше: вдень +23+25, вночі +12+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні

У центральних і південних областях буде схожа погода. Крім дощів, стовпчики термометра вдень покажуть +18+20 градусів, вночі похолодає до +9+12.

Західні регіони також накриють дощі. Температура вдень +15+17, вночі +8+10. Трохи тепліше буде на півночі України. За прогнозом синоптиків, вдень буде +18+20 градусів, вночі +9+11.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня

Прогноз погоди в Україні на 28 травня

Укргідрометцентр

У Києві 28 травня через дощі температура повітря вдень буде +16+18 градусів, вночі +9+11.

Прогноз погоди в Києві та області на 28 травня

Прогноз погоди в Києві та області на 28 травня

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня розповіла, що літо-2020 на Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
Укргідрометцентр погода
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