"Спасибі Зеленському!" Відомий журналіст звернувся із закликом до українців

Українцям слід сказати президенту Володимиру Зеленському спасибі, щонайменше, за перевірку на міцність, яку він влаштував для країни.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін у блозі на "Крим.Реалії", зазначивши, що його три президентські місяці вже стали стрес-тестом для тих, кому не все одно.

"Межі ідентичності проявляються в той момент, коли їх перевіряють на міцність. У цей момент ти вирішуєш для себе – що важливо, а що ні. Чим ти готовий поступитися, а чим не будеш. Саме тоді кожен визначає для себе – де пролягає його межа компромісу", – написав він.

За словами журналіста, останні п'ять років ми жили в період порівняного консенсусу, вектори зовнішньої політики були зрозумілі, приблизно з 2016-го війна почала зникати з наших радарів, вона лунала до більшості лише повідомленнями про втрати.

"Потім пройшли вибори і виявилося, що наш консенсус про майбутнє – не такий вже залізобетонний. Все, що нам здавалося відлитим у граніті – почали знову перевіряти на міцність. Декомунізація. Мова. Символи. Вікно можливостей знову відкрилося – і тепер на наших очах у нього намагаються пролазити мерці. Нам знову доводиться промовляти все те, про що ми припинили сперечатися декілька років тому. Чому не вийде домовитися з Росією. Чому немає сенсу піднімати мовне питання. Чому суверенітет важливіший за території. Нам здавалося, що це вже вкопаний у землю фундамент. А тепер доводиться захищати його від спроб капітально перебудувати всю будівлю", – підкреслив він.

Володимир Зеленський

Казарін уточнив, що нинішній період починає виглядати як тест на червоні лінії, як перевірка на атрофію.

"Ще це нагадує тест на щирість. За останні роки багато пов'язували "патріотичну тему" з експрезидентом. І в своєму неприйнятті останнього готові були заперечувати все те, що було написано на його програмних прапорах. Але дуже скоро вся повнота влади перейде до нового глави держави. І цей час змусить кожного визначитися з тим, що саме йому було не до душі. Попередник Володимира Зеленського? Або сама спроба будівництва незалежної України?" – поцікавився він.

За його словами, вектор руху завжди задають ті, кому не все одно, ті, хто виходить із зони комфорту.

"Нам здавалося, що за п'ять років новий консенсус укорінився достатньо, щоб його не стали піддавати ревізії. Ймовірно, ми поквапилися. Це означає, що доведеться повторюватися. Пояснювати, чому не можна пхати пальці в розетку. Чому не вийде носити воду в решеті. Чому речі, які не можна помацати, мають не менше значення, ніж казначейські папери. Тому що вони і справді не менш важливі. Хто б що собі не думав", – завершив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст висловив думку, що Зеленський у всьому наслідує свого героя в серіалі "Слуга народу" Василя Голобородька, а той зі свого боку змальований із лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

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