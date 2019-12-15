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15 грудня • оновлено в 12:09
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Дякую, що живий: в Криму окупанти намагалися згодувати дітям неїстівні цукерки

1.3т
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В окупованому Росією Криму чиновники Севастополя роздали дітям з малозабезпечених сімей новорічні подарунки, які "небезпечно вживати в їжу".

Про це заявила голова громадської організації "Севастопольські мами" Олена Голубєва, повідомляє "Комсомольская правда". Активістка також зазначила, що представники окупаційної адміністрації заощадили 2 млн рублів (близько 750 тис. грн) на цукерках для дітей-пільговиків.

Склад подарунка

Склад подарунка

crimea.kp.ru

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"Дітям, яким і так несолодко, чиновники закупили до Нового року солодкі подарунки, які просто небезпечно вживати в їжу", – розповіла активістка. За її словами, це вже не перший раз, коли малозабезпеченим сім'ям роздають небезпечні для здоров'я продукти – мама трьох дітей навіть зуб зламала, коли вирішила чай попити з цукеркою з подарунка.

Видання зазначає, що після інциденту активісти вирішили оцінити подарунки з точки зору експертів. Для цього вони взяли один з подарункових наборів і оцінили його вміст.

"Куштувати солодощі я не наважилася, і нікому не раджу цього не робити. Розгорнули вафельні цукерки, вони просто розсипалися, мабуть від старості. Жувальну цукерку не можна розжувати без шкоди для зубних пломб, відразу видно, що десь залежалася. А склад карамелі, яка займає третину від усього гостинця, залишає бажати кращого – мальтодекстрин, замінник молочного жиру", – підкреслила Голубєва.

За даними активістів, чиновники закупили 11 тис. подарунків для севастопольських дітей-сиріт, інвалідів та дітей з багатодітних сімей. В результаті під час торгів на ціні їжі заощадили 2 млн рублів (близько 750 тис. грн).

"Краще б вони на своїх кріслах і машинах економили, ніж на дітях. Чиновники просто полінувалися скласти нормальне техзавдання, яке не дозволило би так низько опустити ціну на торгах. Вони прописали наступні вимоги до солодкого новорічного подарунка: "картонна упаковка, п/е захист , вага не менше 750 грамів, склад – шоколад не менше 50% від ваги подарунка", – обурилася активістка.

Після того, як в соціальних мережах почали обговорювати те, що сталося, видача солодких новорічних подарунків в соцзабезах Севастополя припинилася, проте незабаром знову відновилася. У пресслужбі департаменту праці та соціального захисту населення міста Севастополя повідомили, що вміст подарунків "за вагою і якістю відповідає умовам контракту".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Євпаторії влаштували цинічне опитування для дітей, під час якого школярів запитували, чи готові вони "захищати Росію зі зброєю в руках, якщо почнеться війна".

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
Теги
Крим діти
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мамаша пыталась сожрать конфеты своего ребёнка и осталась недовольна. Ржака :-)
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, мама, перед тем, как дать что-то съесть своему ребенку, проверила продукт и попробовала сама. Действительно - ржака... Обхохочешься!
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