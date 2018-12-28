''Спасибі Путіну'': Гордон гостро вгамував пропагандистів на КремльТБ

Журналіст Дмитро Гордон "подякував" президенту РФ Володимиру Путіну за ненависть між росіянами і українцями.

Так, в ефірі пропагандистської програми на каналі "Россия 1" 28 грудня він заявив, що саме Путін і його близьке оточення винні у війні на території України, передає видання "Гордон".

"Колись мій близький друг, покійний великий російський поет Євген Євтушенко написав чудові вірші "Хотят ли русские войны?.." Йому і на думку тоді не могло спасти, що росіяни, на жаль, хочуть війни. І ви це продемонстрували сповна", — сказав журналіст.

"Ви прийшли на нашу землю з вогнем, ви — наші брати, яких ми так любили... І я не знаю, скільки років доведеться пройти, щоб відновити ці дружні стосунки. За те, що росіяни почали ненавидіти українців, а українці почали ненавидіти росіян, треба сказати велике спасибі Володимиру Володимировичу Путіну особисто і тим, хто його оточує", — додав він.

Він також зазначив, що найголовніше, чого хочуть люди в Україні, — це миру, а для припинення війни потрібно, щоб Російська Федерація вивела свої війська з Донбасу та з Криму, віддала Крим і окупований Донбас, а також "покаялася за смерті понад 10 тисяч людей".

Дмитро Гордон у ефірі "Россия 1" gordonua.com

"Ці люди загинули у себе вдома, захищаючи свою землю, у себе вдома", — наголосив Гордон.

На зауваження зі студії, що ці люди більшою мірою загинули на території "Л/ДНР", журналіст відповів: "Так звані "ЛНР" і "ДНР" — це Україна. Наші хлопці загинули на території своєї країни, не нападаючи на суміжні країни".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дмитро Гордон, посилаючись на отриману від колишнього радника президента РФ з економіки Андрія Ілларіонова інформацію, назвав наступну мету Путіна в Україні.