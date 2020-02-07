"Спалити Київ і Львів!" РосТБ підірвала українська комедія про АТО

На російському пропагандистському телебаченні справив фурор жартівливий трейлер першої української комедії про АТО "Наші котики".

Бурхливе обговорення картини влаштували в студії пропагандистської передачі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1". Фрагмент обурення рупорів Кремля показали на офіційній сторінці стрічки "Наші котики" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На короткому ролику скандальна ведуча Ольга Скабєєва обурюється темою українського фільму. "Що нам робити, якщо вона нині така ця Україна?" – обурилася поплічниця окупантів і показала трейлер, в якому нібито знімаються голлівудські актори.

Її істерику підтримав і одіозний депутат нелегітимної Держдуми, лідер ЛДПР Володимир Жириновський. Він взагалі після побаченого перейшов до прямих закликів знищити українську державу.

"Наші котики"

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"Скомандувати – дранг нах Остен (нім. Drang nach Osten,"Натиск на Схід" – кліше, що з'явилося у XIX столітті в націоналістичних дискусіях. – Ред.)! Всіх знищити! Напалмом всіх спалити, бл*дь, щоб ні Києва, ні Львова – нічого не було!" – розкричався неадекватний представник окупантів.

У коментарях під роликом з бурхливою реакцією росіян на комедію про російсько-українську війну люди висміяли їх несамовитість і яскраво затролили. До речі, пост зібрав 2 600 лайків та 5 200 репостів.

"Шок! Сенсація! "Наші котики" наробили галасу", "Коли погрожують напалмом нам, при цьому своя д*па так горить, що у Львові видно", "Як їх розриває!!! Це прекрасно!", "Це можна дивитися на повторі", "Хвора нація. Оце бомбить їх", "Якби ще хто клоуну-Жирику пояснив, що "дранг нах Остен" – це на Воронеж", "Якщо у них д*па горить, то гарне кіно", "Мета досягнута. Перд*ки згоріли на радіоактивний попіл", – жартують українці під кумедним роликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на "Росія 1" вже влаштовували розбір іншого трейлера "Наших котиків". Тоді пропагандист Євген Попов назвав фільм соромом і звинуватив Україну у веденні війни на Донбасі.

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