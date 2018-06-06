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"Спадщина світової цивілізації": в "ЛНР" придумали нове свято

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У фейковий "ЛНР" встановили нове свято 6 червня - день російської мови.

У відповідному "указі глави республіки" Леоніда Пасічника відзначається, що дата встановлена ​​з метою "збереження багаторічних історичних традицій, а також підтримки та розвитку російської мови як загальнонаціонального надбання всіх народів на пострадянському просторі, засоба міжнародного спілкування і невід'ємної частини культурної та духовної спадщини світової цивілізації".

Повідомляється, що "указ" ватажка терористів вступає в силу на території окупованої "ЛНР" з дня його підписання.

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Темы
Новини Луганська і Луганської областіВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Персона
Леонід Пасічник
Место
УкраїнаЛуганськ
Объект
Новини ЛНР
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