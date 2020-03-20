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20 березня • оновлено в 22:57
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Сотні українців із дітьми і без грошей застрягли в Домінікані через коронавірус: ексклюзивні деталі

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У Домінікані застрягли майже 200 українців, які через припинення авіасполучення не можуть потрапити додому.

Серед них приблизно 20 дітей. Про це OBOZREVATEL розповіла киянка Оксана, яка з дитиною зараз перебуває там. Вони полетіли на відпочинок іще до того, як стало відомо про те, що Україна та інші європейські країни закривають небо.

"Справа в тому, що нас відправляла туристична компанія "Джоін ап", летіли ми не чартером, а регулярним рейсом. Повертатися повинні були через Париж до Києва. Але всі рейси скасували. Ті, хто летів чартерами, їм пощастило, їх забирають звідси. Буквально сьогодні відлетів один рейс. А ми вилетіти не можемо", – розповідає Оксана.

Домініканська республіка

Домініканська республіка

За її словами, українська консулка у Домініканській Республіці не зовсім компетентна. Вона не може заспокоїти людей і дати хоч якусь надію.

"У нас є чат у Телеграмі, нас там уже набралося більше 120 осіб. Консулка запевняє, що всі списки з нашими даними передала в МЗС. Але від своїх джерел ми вже знаємо, що в МЗС про нас нічого не знають. Деякі писали звернення до нашого МЗС. На що консулка сказала, мовляв, не пишіть, бо всі листи все одно повертаються до мене. І попросила не писати в МЗС! Ми просимо показати наші списки, довести, що про нас знають у МЗС. Але нам відмовляють у цьому", – каже Оксана.

Сотні українців із дітьми і без грошей застрягли в Домінікані: ексклюзивні деталі
Сотні українців із дітьми і без грошей застрягли в Домінікані: ексклюзивні деталі

Судячи з листування в чаті Телеграма, люди вже доведені до відчаю. А консулка у відповідь на прохання показати списки віджартовується: "Ми не можемо бути впевнені, що тут у чаті не сидить шпигун. Жарт, але частка правди тут є".

Сотні українців із дітьми і без грошей застрягли в Домінікані: ексклюзивні деталі

У багатьох українців уже закінчується термін проживання в готелі, і якщо справа далі так піде, то людям не залишається іншого виходу як шукати інше житло, знімати апартаменти за свій рахунок.

"Консульство тільки обіцяє допомогти в оренді житла. А що робити тим, у кого немає грошей? Люди просто плачуть, у багатьох діти. У деяких немає навіть грошей на нові квитки. Наша туристична компанія намагається знайти квитки на чартер, але їх немає. А судячи з того, як поводиться консулка, то допомоги не дочекаєшся", – каже Оксана.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
відпочинок
Місце
Домініканська Республіка
Теги
відпочінок туристы
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
НЕ ПРОПАДУТ! БУДУТ СOCАТЬ У ДОМИНИКАНЦЕВ!)))))))))))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Чего расстраиваетесь та? Какая вам разница чьи унитазы мыть, доминиканские или польские! Считайте это шансом на лучшую жизнь. А что там у россиян? Смотрим. Компания "Аэрофлот" эвакуировала из Черногории еще 78 российских туристов. Об этом в пятницу сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Черногории. "Рейс "Аэрофлота" вывез из Черногории еще 78 человек. Ранее два рейса "Победы" вывезли 195 и 172 человека", - сообщили в диппредставительстве. Таким образом, в течение сегодняшнего дня Черногорию покинули 445 российских туристов, всего с 18 по 20 марта в Россию вернулись 1165 человек. Ранее в посольстве РФ также сообщили о полученном на 21 марта разрешении на осуществление еще одного вывозного рейса компании S7. "Предполагается, что 21 марта рейсы "Аэрофлота" и S7 доставят в Россию тех, кто приобрел билеты на эти рейсы, а также дополнительных пассажиров", - сообщил представитель посольства.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сотни украинцев с детьми. Ну и почему бы им там не пересидеть? Бабло хватило туда забраться, значит далеко не бедные в нищей стране - Украине. Все они на минимальной зарплате?
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