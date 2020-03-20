Сотні українців із дітьми і без грошей застрягли в Домінікані через коронавірус: ексклюзивні деталі

У Домінікані застрягли майже 200 українців, які через припинення авіасполучення не можуть потрапити додому.

Серед них приблизно 20 дітей. Про це OBOZREVATEL розповіла киянка Оксана, яка з дитиною зараз перебуває там. Вони полетіли на відпочинок іще до того, як стало відомо про те, що Україна та інші європейські країни закривають небо.

"Справа в тому, що нас відправляла туристична компанія "Джоін ап", летіли ми не чартером, а регулярним рейсом. Повертатися повинні були через Париж до Києва. Але всі рейси скасували. Ті, хто летів чартерами, їм пощастило, їх забирають звідси. Буквально сьогодні відлетів один рейс. А ми вилетіти не можемо", – розповідає Оксана.

Домініканська республіка

За її словами, українська консулка у Домініканській Республіці не зовсім компетентна. Вона не може заспокоїти людей і дати хоч якусь надію.

"У нас є чат у Телеграмі, нас там уже набралося більше 120 осіб. Консулка запевняє, що всі списки з нашими даними передала в МЗС. Але від своїх джерел ми вже знаємо, що в МЗС про нас нічого не знають. Деякі писали звернення до нашого МЗС. На що консулка сказала, мовляв, не пишіть, бо всі листи все одно повертаються до мене. І попросила не писати в МЗС! Ми просимо показати наші списки, довести, що про нас знають у МЗС. Але нам відмовляють у цьому", – каже Оксана.

Судячи з листування в чаті Телеграма, люди вже доведені до відчаю. А консулка у відповідь на прохання показати списки віджартовується: "Ми не можемо бути впевнені, що тут у чаті не сидить шпигун. Жарт, але частка правди тут є".

У багатьох українців уже закінчується термін проживання в готелі, і якщо справа далі так піде, то людям не залишається іншого виходу як шукати інше житло, знімати апартаменти за свій рахунок.

"Консульство тільки обіцяє допомогти в оренді житла. А що робити тим, у кого немає грошей? Люди просто плачуть, у багатьох діти. У деяких немає навіть грошей на нові квитки. Наша туристична компанія намагається знайти квитки на чартер, але їх немає. А судячи з того, як поводиться консулка, то допомоги не дочекаєшся", – каже Оксана.

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