Сонячно, але вітряно: синоптикиня спрогнозувала різке потепління в Україні

У неділю, 5 квітня, погода на всій території України буде вітряною та сонячною. Опадів не очікується.

Про це у своєму Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що "антициклон Keywan зручно і надовго всівся у європейське крісло". Також, її словами, температура повітря трохи знизиться перед теплом, що очікується наступного тижня.

"У неділю очікується вночі від 2 тепла до 2 морозу, на Півдні +1...+5 градусів, а вдень +9...+13 градусів тепла, у південній частині до +15 градусів", – написала синоптикиня.

Синоптикиня спрогнозувала різке потепління в Україні Фото з відкритих джерел

Погода у Києві 5 квітня, за словами Діденко, також буде сонячною, сухою та вітряною. Температура повітря вночі очікується від -1 до +1, а вдень +10...+11 градусів.

"З понеділка і впродовж наступного тижня очікується потепління до +16...+20 градусів", – зазначила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Укргідрометцентр на неділю, 5 квітня, також спрогнозував теплу сонячну погоду з максимальною температурою до 16 градусів тепла.

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