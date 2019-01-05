Сонячне затемнення 6 січня 2019: що потрібно і не можна робити

Українці 6 січня 2019 року зможуть спостерігати сонячне затемнення. У цей день необхідно вести себе послідовно і розсудливо.
При цьому бажано не піддаватися поривам і емоційним сплескам. У період затемнення (3 дні до і 3 дні після) потрібно дотримуватися низки правил, щоб потім воно правильно вплинуло на ваше життя, пише "АіФ".
Що потрібно робити
Позбутися усього того, що отруює ваше життя: шкідливих звичок, зв'язків з нехорошими людьми і токсичних відносин.
"24"
Зробіть перший крок назустріч тому, з ким давно хотіли познайомитися або подружитися.
Не бійтеся мріяти, але ваші мрії повинні бути не з області фантастики, а їх можна було б реалізувати. Також визначте способи втілення у життя ваших бажань і дійте.
Складіть список важливих справ на період до наступного сонячного затемнення.
Сплануйте ваш сімейний бюджет: пропишіть статті доходів і витрат і придумайте способи їх оптимізації.
Проаналізуйте свою поведінку і свої дії: можливо, деякі ваші судження були помилковими, а вчинки були не зовсім правильними.
Проявіть щедрість і прихильність, допомагайте нужденним.
Що не можна робити
До початку затемнення потрібно пробачити всі образи і помиритися з тими, з ким ви посварилися раніше.
Не можна хвалитися своїми досягненнями і достатком.
Не зловживайте своєю владою або привілейованим становищем.
Не намагайтеся маніпулювати іншими людьми, а також утримайтеся від критики чужих дій і вчинків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, після Нового року, у січні 2019 го, українців чекають кілька магнітних бур, тому метеочутливим людям потрібно бути обережними.