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26 січня • оновлено в 19:24
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Сонце, сніг, сильний вітер: синоптик сказала, як буде змінюватися погода в Україні

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У понеділок, 27 січня, в Україні очікується суха і сонячна погода.

Про це в Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що температура повітря буде коливатися в рамках 2-5 градусів вище нуля.

При цьому вона порадила "приготуватися до превентивних заходів" людям, які чутливі до змін погоди.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Новини
Аномальне тепло: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Вже у вівторок, 28 січня, на південь і схід країни прийдуть дощі, проте температурних зміни не очікується. У середу, 29 січня, циклон зумовить в Україні (крім південних областей) мокрий сніг і сильний вітер.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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