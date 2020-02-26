Російський пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через лідерів ОУН-УПА Степана Бандеру та Романа Шухевича.

Так, в ході програми Соловйов намагався очорнити пам'ять українців, розповідаючи міфи про їхні злочини. Однак незабаром один з гостей студії посперечався з пропагандистом, через що той перейшов на крики і образи.

"Я вам можу сказати, де могили моїх шістьох предків. Ваша бандерівська наволоч закопала їх живими під час війни. Поки ви говорите, що ваші герої це Бандера і Шухевич, я буду до останнього моменту, поки дихаю, вас рвати", – розлютився Соловйов.

Соловйов влаштував скандал в прямому ефірі

Соловйов влаштував скандал в прямому ефірі

Також він назвав захисників українських земель "вбивцями, катами і антисемітами", заявивши, що вони вбивали поляків, євреїв і росіян.

Опонент Соловйова не погоджувався з ним і продовжував заперечувати брехню пропагандиста, після чого той остаточно перейшов на образи і зажадав, щоб гість залишив ефір.

"Геть звідси! Охорона! Приберіть звідси нацистську наволоч. Пішов геть!" – сказився він.

Соловйов влаштував скандал в прямому ефірі

Соловйов влаштував скандал в прямому ефірі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого Володимир Соловйов в прямому ефірі свого шоу на каналі "Росія 1" образив главу Львова Андрія Садового, назвавши його "сволотою".

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