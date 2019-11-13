Головна Новини
13 листопада • оновлено в 19:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Прочитали і оху*ли": Соколова у відеозверненні запропонувала Коломойському переїхати до Путіна

2.9т
Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова різко відреагувала на інтерв'ю бізнесмена і колишнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, в якому він запропонував "дружити з Росією" і взяти у Кремля гроші.

Відповідне відеозвернення опублікувала вона в середу, 13 листопада, на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Соколова зазначила, що раніше поважала Коломойського за ряд вчинків, проте зараз "всі просто прочитали інтерв'ю і оху*ли".

Новини
"Танки РФ будуть у Варшаві, НАТО доведеться купувати памперси": Коломойський зробив скандальну заяву

Соколова запропонувала Коломойському переїхати до Путіна

Соколова запропонувала Коломойському переїхати до Путіна

Скріншот з відео

"Я б дуже хотіла зустрітися з Коломойським сам-на-сам і сказати йому: "Ігоре Валерійовичу, чому ж ви в 2014 році робили максимум для того, щоб Дніпро та країна не стали частиною "русского міра", який охопив квазіреспубліки "Л/ДНР"? Чому ви говорили про проукраїнську позицію і називали Росію агресором?" – обурилася журналістка.

"А зараз що? Ми готові взяти у них гроші в обмін на що? В обмін на здачу країни. Моя позиція незмінна: потрібно віддалятися від РФ, Путін має одну метуновий формат СРСР. Його мета: знищити Україну всередині і побудувати пряму залежність її від РФ", – додала вона.

Журналістка нагадала, що у України вже був президент, який взяв гроші у Путіна – утікач Віктор Янукович. Для країни його дії закінчилися відмовою від асоціації з ЄС і Майданом.

Соколова закликала президента Володимира Зеленського відреагувати на заяви Коломойського.

"Українцям я хочу сказати одне: ми не можемо найближчими роками, поки Путін при владі, бути поруч із країною агресором. Ми повинні максимально будувати кордон і віддалитися від Кремля", – підкреслила вона.

"Пане Коломойський, може краще вам взяти свій бізнес і, почаювавши з Путіним, переїхати на територію РФ? Тоді всім стане набагато спокійніше", – резюмувала Соколова

Українці підтримали журналістку. "Бабло перемагає зло?", "Він завжди захищав свої гроші", "Мене більше вразили слова про те, що через 5-10 років ми забудемо загиблих героїв", "Нехай тікає у Ростов", "Він холоднокровний негідник!" – написали в коментарях.

"Прочитали і оху*ли": Соколова у відеозверненні запропонувала Коломойському переїхати до Путіна
"Прочитали і оху*ли": Соколова у відеозверненні запропонувала Коломойському переїхати до Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський дав велике інтерв'ю The New York Times, в якому запевнив, що ЄС і НАТО нібито ніколи не приймуть Україну. Він також запропонував розірвати відносини з Міжнародним валютним фондом і взяти гроші у Росії.

Главу парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію обурила заява бізнесмена.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особи
Яніна Соколова Ігор Коломойський Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
1
Смішно
4
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Антошин Денис
Антошин Денис
Заявление, что "Комментарии на сайте не модерированы", такая же ложь, как и заявления о российской агрессии
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"все просто прочитали интервью и оху*ли". Соколова, а когда в 2015-м на переговорах лидеров нормандской 4-ки Путин чихнул, а Порошенко всрался так, шо Меркель его за дверь выставила и остались они втроем с Олландом, вы не оху**ли?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Маски сброшены,господа 73% выборщиков.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги