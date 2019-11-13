Українська журналістка Яніна Соколова різко відреагувала на інтерв'ю бізнесмена і колишнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, в якому він запропонував "дружити з Росією" і взяти у Кремля гроші.

Відповідне відеозвернення опублікувала вона в середу, 13 листопада, на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Соколова зазначила, що раніше поважала Коломойського за ряд вчинків, проте зараз "всі просто прочитали інтерв'ю і оху*ли".

Соколова запропонувала Коломойському переїхати до Путіна Скріншот з відео

"Я б дуже хотіла зустрітися з Коломойським сам-на-сам і сказати йому: "Ігоре Валерійовичу, чому ж ви в 2014 році робили максимум для того, щоб Дніпро та країна не стали частиною "русского міра", який охопив квазіреспубліки "Л/ДНР"? Чому ви говорили про проукраїнську позицію і називали Росію агресором?" – обурилася журналістка.

"А зараз що? Ми готові взяти у них гроші в обмін на що? В обмін на здачу країни. Моя позиція незмінна: потрібно віддалятися від РФ, Путін має одну мету – новий формат СРСР. Його мета: знищити Україну всередині і побудувати пряму залежність її від РФ", – додала вона.

Журналістка нагадала, що у України вже був президент, який взяв гроші у Путіна – утікач Віктор Янукович. Для країни його дії закінчилися відмовою від асоціації з ЄС і Майданом.

Соколова закликала президента Володимира Зеленського відреагувати на заяви Коломойського.

"Українцям я хочу сказати одне: ми не можемо найближчими роками, поки Путін при владі, бути поруч із країною агресором. Ми повинні максимально будувати кордон і віддалитися від Кремля", – підкреслила вона.

"Пане Коломойський, може краще вам взяти свій бізнес і, почаювавши з Путіним, переїхати на територію РФ? Тоді всім стане набагато спокійніше", – резюмувала Соколова

Українці підтримали журналістку. "Бабло перемагає зло?", "Він завжди захищав свої гроші", "Мене більше вразили слова про те, що через 5-10 років ми забудемо загиблих героїв", "Нехай тікає у Ростов", "Він холоднокровний негідник!" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський дав велике інтерв'ю The New York Times, в якому запевнив, що ЄС і НАТО нібито ніколи не приймуть Україну. Він також запропонував розірвати відносини з Міжнародним валютним фондом і взяти гроші у Росії.

Главу парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію обурила заява бізнесмена.

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