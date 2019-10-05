Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Прилєпін українців не вбивав? У "ДНР" розвінчали "подвиги" письменника

15.2т Читати матеріал російською

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у "ДНР" і хвалився, що вбивав українців на Донбасі, насправді брехав, а на війні він заробляв гроші.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, головна ідеологія терориста і всіх з його колишнього батальйону – це підвищення рейтингу і готівка, яку привозив російський гумконвой.

"Один з бійців батальйону про службу у Прилєпіна написав так, що за всі півтора року, що він воював, тільки там зміг відпочити. Мало того, там ніхто не воював. Це піар-батальйон! Батальйон бігуді! Мовляв, на "прому заїхали, собаку зарізали, кров'ю обмазалися, на камеру зняли! Типу прорив. А потім в інтернет. І до Прилєпіна потім гуманітарка йде з Росії. Головне бабки, бабки – ось чим займаються ці зірки на Донбасі", – повідав він.

скрін-шот

скрін-шот

За його словами, всі подвиги, які приписують Прилєпіну "про звірячі вбивства українців" і те, що сам письменник розповідав в своїх інтерв'ю – це лише хвастощі.

Новини
"Л/ДНР" розв'язали пекельні бої на Донбасі: у ЗСУ трапилася трагедія

"Прилепин з гордістю хвалиться про беззаконня, яке він нібито творив в "ДНР". Хоча насправді цими зізнаннями він підвищував свій рейтинг серед "пацанів" і заробляв гроші. Всі ці ідоли руского міра – це просто красива обгортка, а всередині там просто г*вно", – підкреслив він.

Прилєпін українців не вбивав? У "ДНР" розвінчали "подвиги" письменника

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський письменник Захар Прилєпін заявив, що вбивства тисяч українців на Донбасі стали іспитом для входження цього регіону до складу Росії в майбутньому.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР ДНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії вбивство
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
60
30
Смішно
7
Цікаво
7
Сумно
31
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хохлов Разум
Хохлов Разум
А когда Прилепин говорил, что кого-то убивал?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Kuksov Micha
Kuksov Micha
По информации источника, всего за период с января по август текущего года небоевые потери ВСУ составили — 174 человека, из них покончили жизнь самоубийством — 75 военнослужащих (54 человека в зоне проведения «ООС»). Еще 99 украинских военнослужащих погибли от несчастных случаев вследствие алкогольного и наркотического опьянения, нарушений требований безопасности, ДТП и убийств в результате неуставных взаимоотношени
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Блоггер где в Донецке живёт??И живёт ли)))))))))))))))))))? И кто в мире назвал ополченцев террористами??Кто??
Показать комментарий полностью
Ответить
6
8
Он Алекс
Он Алекс
Сироткин Андрюха, ветры так раскудахталось ? Так все таки убивал Прилепин, тебя это больше всего возмутило ? Ты смотрел это интервью прилепина ? И где ты нашло там ополченцев ? Обычные террористы убийцы, х садят но тюрьмам по всему миру..
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4

Блоги / думки

ads pixel