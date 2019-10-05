Прилєпін українців не вбивав? У "ДНР" розвінчали "подвиги" письменника

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у "ДНР" і хвалився, що вбивав українців на Донбасі, насправді брехав, а на війні він заробляв гроші.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, головна ідеологія терориста і всіх з його колишнього батальйону – це підвищення рейтингу і готівка, яку привозив російський гумконвой.

"Один з бійців батальйону про службу у Прилєпіна написав так, що за всі півтора року, що він воював, тільки там зміг відпочити. Мало того, там ніхто не воював. Це піар-батальйон! Батальйон бігуді! Мовляв, на "прому заїхали, собаку зарізали, кров'ю обмазалися, на камеру зняли! Типу прорив. А потім в інтернет. І до Прилєпіна потім гуманітарка йде з Росії. Головне бабки, бабки – ось чим займаються ці зірки на Донбасі", – повідав він.

скрін-шот

За його словами, всі подвиги, які приписують Прилєпіну "про звірячі вбивства українців" і те, що сам письменник розповідав в своїх інтерв'ю – це лише хвастощі.

"Прилепин з гордістю хвалиться про беззаконня, яке він нібито творив в "ДНР". Хоча насправді цими зізнаннями він підвищував свій рейтинг серед "пацанів" і заробляв гроші. Всі ці ідоли руского міра – це просто красива обгортка, а всередині там просто г*вно", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський письменник Захар Прилєпін заявив, що вбивства тисяч українців на Донбасі стали іспитом для входження цього регіону до складу Росії в майбутньому.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.