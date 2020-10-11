Сніг, приморозки і +23: синоптики розповіли, яких погодних сюрпризів чекати в Україні

Справжньої метеорологічної осені в Україні все ще немає. Перевищення температурної норми спостерігатиметься і в період із 10 по 18 жовтня. Лише в деяких регіонах можливі невеликі приморозки, а в Карпатах – сніг. Проте вдень у низці областей повітря може прогріватися до +23 градусів.

Детальніше про погодну ситуацію на найближчий тиждень – у матеріалі OBOZREVATEL.

В Україні триватиме "літо"

"Суттєвого похолодання не очікується", – розповів OBOZREVATEL синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило про погоду на найближчі 10 днів, до 18 жовтня.

За його словами, в Україні, як і раніше, зберігається "метеоліто", ознак вступу в осінь немає. Середньодобова температура повітря стабільно вища за 15 градусів, і тільки в західних областях близько 15 градусів і нижче, тоді як норма для цієї пори року – близько 10 градусів вище нуля. "Зараз температура є вищою за норму, і в норму вона нескоро ввійде", – зауважив експерт.

Синоптик зазначив, що погода буде досить нестабільною. "Особливих опадів ми не очікуємо. Ми весь час перебуватимемо у фронтальній зоні, тому в одному місці буде більше опадів, а в іншому – менше, що й спостерігалося в попередні дні. В одному місці може випасти місячна норма опадів за 1-2 дні, а в сусідньому населеному пункті опадів може майже не бути", – уточнив він.

У західних і північних областях буде холодніше, на півдні та сході – тепліше, ніж на решті території країни. "Найменше опадів буде на південному сході України, найбільше – по лінії Київ – Одеса", – додав Мурмило.

"Приморозків протягом жовтня ми поки не очікуємо. У жовтні буде тепла, туманна, дощова погода з опадами різної інтенсивності. Істотних похолодань, щоб були морози в повітрі, поки не видно", – повідомив синоптик.

Сніг у горах, приморозки на рівнині

Старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Владислав Тимофєєв розповів OBOZREVATEL, що до 16-17 жовтня в Україні буде відносно тепло.

"Повітря прогріватиметься вище за норму, до 23 градусів на півдні, до 20 градусів – на півночі. На заході трохи прохолодніше, до 18-19 градусів", – зазначив він.

З п'ятниці, 16 жовтня, із західних областей почнеться похолодання. Протягом доби температура повітря знизиться в середньому на 5-7 градусів. Удень вона становитиме до 15 градусів, уночі – до 10 градусів. У Київській, Житомирській, Сумській областях можливі приморозки.

Похолодання буде пов'язане з циклоном, який прийде з півдня і принесе дощі – на півдні більше, трохи менше – у центрі і на північному сході.

У період із 17 по 23 жовтня буде прохолодно, але переважно сухо, удень 10-12 градусів, уночі 3-5 градусів, можливі приморозки. "Снігу на рівнинній території України не буде, у Карпатах – можливий сніг", – сказав синоптик.

За його словами, саме із 17 жовтня погода в Україні повернеться до середньорічної норми, до звичайного клімату. Після 23 жовтня в західні регіони України прийде циклон, можуть початися дощі.

Йде тепла "п'ятиденка"

Народний синоптик Володимир Деркач розповів OBOZREVATEL, що зараз погода в Україні розділена на "п'ятиденки" – п'ять днів порівняно теплої погоди, п'ять днів – порівняно холодної.

Станом на 9 жовтня холодна "п'ятиденка" закінчилася й почалася тепла. Серйозне похолодання він прогнозує з 20 жовтня, а до цього – відносно теплу погоду з дощами середньої інтенсивності.

Синоптик зазначив, що нинішній період потепління можна назвати бабиним літом. Ще один період потепління восени цього року очікується в другій декаді листопада. Його також можна буде віднести до бабиного літа.

Погода б'є всі рекорди

Заввідділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла OBOZREVATEL, що нинішня тепла осінь – типова ознака зміни клімату. "У нас досить швидко змінюється клімат. Останні 10, а особливо 5, років ми маємо взагалі надзвичайно високу температуру", – сказала вона.

"Але це не означає, що обов'язково всі дні у нас будуть теплими. Це говорить про те, що в крайньому разі 60% днів точно будуть із температурою, яка вища за норму. Але залишається ще 40%, коли температура може бути в межах норми або нижчою за норму", – пояснила науковиця.

За її словами, головна безпосередня причина змін клімату – потепління Світового океану. "Та ж Атлантика, той же Тихий океан, Індійський мають надзвичайно високу температуру. Атлантичний океан у своїй товщі прогрівся майже на два кілометри. А цього року безпрецедентно висока температура в тропічних широтах, завдяки чому маємо надзвичайно потужну циклонічну діяльність. Такого активного сезону не було з 2005 року", – розповіла вона.