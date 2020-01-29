Завалить снігом і впаде температура: коли в Україні різко зміниться погода

У середу, 29 січня, в Україні очікується значне погіршення погоди у Карпатському регіоні, а у північних та центральних регіонах пройдуть дощі з мокрим снігом.

Такий прогноз OBOZREVATEL дав керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик. За його словами найбільш складні погодні умови очікуються у карпатських горах.

"Значні опади будуть тільки у Карпатському регіоні, і саме у горах. Не на Закарпатті, не у Прикарпатті, а у горах. Там очікуються опади у вигляді сухого снігу та завірюха, лише подекуди можливий приріст снігового покриву і до 30 см, але в основному менше. Будуть досить складні погодні умови, але нічого надзвичайного", – сказав синоптик.

Щодо інших регіонів, то у північних та центральних областях очікуються незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, тому водіям треба бути уважними за кермом.

"Періодично дощитиме 29 січня, а вже 30-31 січня буде сніг та мокрий сніг. З 2-3 лютого буде підвищення температури повітря, і сніг знову перейде у помірний дощ", – спрогнозував Білик.

Так, у середу температура повітря буде коливатися від 0 до 3 градусів тепла на заході та півночі України. До +4 градусів на сході, та до +9 у південних областях.

Прогноз погоди на 29 січня meteo.gov.ua

У четвер та п'ятницю очікується зниження температури повітря до -1 градусу у західних та північних областях. На сході та півдні тепліше – 0...+7 градусів.

Прогноз погоди на 30 січня meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 31 січня meteo.gov.ua

Вже у суботу у західних та південних областях значно потеплішає – від 4 до 8 градусів тепла, і лише на заході дощитиме. На півночі, центрі та сході України до +5, трохи дощитиме у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Прогноз погоди на 1 лютого meteo.gov.ua

У неділю по всій території України очікуються невеликі дощі. Температура підніметься до +11 градусів.

Прогноз погоди на 2 лютого meteo.gov.ua

Зважаючи на погіршення погодних умов у Карпатах, в Укргідрометцентрі наполегливо просять туристів утриматись від походів у гори 29 січня. Попередження будуть оновлюватися.

Сніголавинна небезпека meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середу, 29 січня, очікується значне погіршення погодних умов. Причиною тому стануть активні атмосферні фронти.

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