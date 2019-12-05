Сніг скасовується: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

П'ятниця в Україні буде сухою і сонячною через дію антициклону. При цьому очікується поривчастий південно-західний вітер.

Через нього температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко в Facebook.

"Температура повітря найближчої ночі складе 1.. -5 градусів, на заході -4...-10 градусів, завтра вдень очікується +2...+5 градусів, на крайньому півдні до +5...+8 градусів", – уточнила вона.

У Києві 6-го грудня опади малоймовірні. Вночі -2...-4 градуси, удень +2...+5 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверг, 5 грудня, в Україні очікується в основному суха погода, проте місцями все ж піде сніг.

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