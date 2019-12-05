Головна Новини
5 грудня • оновлено в 13:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Сніг скасовується: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

2.1т
Читати матеріал російською

П'ятниця в Україні буде сухою і сонячною через дію антициклону. При цьому очікується поривчастий південно-західний вітер.

Через нього температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко в Facebook.

Новини
Магнітні бурі в Україні: з'явився точний прогноз

Сніг скасовується: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

"Температура повітря найближчої ночі складе 1.. -5 градусів, на заході -4...-10 градусів, завтра вдень очікується +2...+5 градусів, на крайньому півдні до +5...+8 градусів", – уточнила вона.

У Києві 6-го грудня опади малоймовірні. Вночі -2...-4 градуси, удень +2...+5 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверг, 5 грудня, в Україні очікується в основному суха погода, проте місцями все ж піде сніг.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги