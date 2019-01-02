Сніг, шквали та до -14: синоптики дали прогноз погоди на Святвечір

В Україні після 2 січня ще більше погіршиться погода. Так, 3 січня, вночі очікується помірний, вдень — невеликий сніг, у південних областях без опадів.

4 січня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сніг, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, 4 січня на Приазов'ї і Дніпропетровщині місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні 112.ua

Температура 3 січня вночі 1-6°С морозу, вдень в Україні від 4°С морозу до 1°С тепла; 4 січня вночі 5-10°С, вдень 2-7° С морозу, на півдні та сході країни вночі 0-5° С морозу, вдень близько 0°С; у Карпатах вночі та вдень 10-15°С морозу.

Також хмарна погода збережеться в Києві і 3-4 січня. 3 січня вночі помірний, вдень невеликий сніг, 4 січня без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура 3 січня вночі 1-6°С морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла; 4 січня вночі 5-10°С морозу, вдень 2-7°С морозу.

5-6 січня в Україні часом сніг (6 січня в Криму мокрий сніг із дощем); уночі 5 січня в більшості центральних і південних областей без опадів.

Температура вночі 5-11°С морозу, в Карпатах, північних, центральних, 6 січня і в східних областях 8-14°С морозу, вдень 3-9°С морозу; на крайньому півдні країни вночі 1-6°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

Протягом 5-6 січня в Києві очікується помірний сніг. Температура вночі 8-13°С морозу, вдень 3-8°С морозу.

Нагадаємо, в Європі на Різдво температура буде коливатися біля нуля з опадами у вигляді мокрого снігу. Так, в Італії та Іспанії 7-8 січня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Тільки в Іспанії температура впаде до +5 ... + 8 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в середу, 2 січня, погіршиться. По всій країні збільшиться кількість опадів і посилиться вітер, а середня температура повітря становитиме -1 ... +1.