Погода в Україні у вівторок та середу, 14-15-го квітня, істотно погіршиться. Очікується різке зниження температури.

Про це у Telegram повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. Вона уточнила, що температура повітря впаде вдень до +4..+10 градусів, а у ніч на 15-те квітня – до нуля і заморозків.

Синоптикиня закликала звернути увагу на те, що у вівторок та середу разом із дощем, який принесе активний атмосферний фронт, в Україні очікується також і мокрий сніг.

Прогноз погоди по Україні politeka.net

У Києві цими днями також погода погіршиться, очікуються похолодання, сильний вітер та дощ, місцями із мокрим снігом.

"У нас ще є трохи часу підготуватися до негоди, особливо тим, у кого приватні садиби. Похолодає в помешканнях, тому подбайте про тепліший домашній одяг, щоб не перемерзнути.

Водії! Будьте особливо обережними 14-15 квітня на дорогах", – зазначила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літо прийде в Україну ще під час календарної весни – у травні, з червня погода буде досить мінливою.

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