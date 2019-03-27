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Сніг і морози: в Україні істотно зіпсується погода

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У середу, 27 березня, в Україні очікують негоду з мокрим снігом і поривчастим вітром у більшості областей.

Її буде визначати холодне повітря і атмосферний фронт, що переміщаються зі Скандинавії, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних та центральних областях мокрий сніг, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла. На решті території невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

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Погода в Україні

Погода в Україні

24news.com.ua

Вітер в Україні північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві — мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Сніг і морози: в Україні істотно зіпсується погода

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними кліматологів, через аномальні зміни клімату в Україні літо 2019 року буде на місяць коротшим.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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