Сніг і дощі скували Україну: рятувальники оголосили I рівень небезпеки

Станом на ранок 11 грудня в Україні через негоду без електрики залишилися 173 населених пункти в трьох областях. За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні продовжить йти дощ з мокрим снігом – оголошено I рівень небезпеки.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій дощ, мокрий сніг та пориви знеструмили 79 населених пунктів у Київській області, Житомирській – 58, Чернівецькій – 36.

Рятувальники попередили, що вночі та вранці 11 грудня в північних і центральних областях України – ожеледь, на дорогах ожеледиця. При цьому в південних і центральних областях буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Також в Києві та Київській області вночі 11 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)

У ДСНС підкреслили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

За прогнозом Укргідрометцентру, в п'ятницю, 11 грудня, очікується холодна і сира погода. Дощі з мокрим снігом пройдуть лише в західних областях. При цьому температура буде плюсова, близько +3+5 градусів.

Морози до -6-8 градусів вдарять в Харківській, Луганській і Донецькій областях. При це в регіоні буде сонячна погода без опадів.

У Києві середня температура буде 0+2 градуси, без опадів днем. У "Київпастрансі" додали, що в столиці в зв'язку зі складними погодними умовами введено оперативне становище на всіх маршрутах громадського транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологи розповіли, що в Україні 11-13 грудня очікується погіршення погоди : мокрий дощ і сніг, місцями ожеледь.