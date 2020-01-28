Сніг до 40 см! Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

У вівторок, 28 січня в Україні очікується погіршення погодних умов і випадання в Карпатах снігу до 40 см.

Про це в Facebook повідомляють рятувальники в Українських Карпатах.

"Увечері 28 січня і протягом 29 січня в Карпатах очікується погіршення погодних умов: мокрий сніг, сніг, заметіль. Очікується приріст сніжного покриву висотою до 20 см, на високогір'ї до 40 см", – йдеться в повідомленні.

Карта погоди на 28 січня Скріншот

Карта погоди на 29 січня Скріншот

При цьому вночі в горах похолодає до -4-9 градусів.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, що 29 січня вночі на Закарпатті очікуються опади. При цьому в більшості північних та центральних областей країни вночі буде без істотних опадів.

Лише на заході України місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.

Сніг в Карпатах Facebook рятувальників України

За прогнозом синоптиків, в Україні вітер очікується південний з переходом на західний, 7-12 м/с, крім східних областей, де пориви посиляться до 15-20 м/с.

Середня температура протягом доби по країні від -1 до +4. Але вдень на півдні країни очікується 5-10 тепла.

Погода 29 січня Укргідрометентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, похолодання в Україні в лютому скасовується, так як, згідно з останніми прогнозами, в країну знову прийде в цей період потепління.

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