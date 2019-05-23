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/Суспільство

"Смішний жарт": в АП прокоментували петицію про відставку Зеленського

13.5тЧитати матеріал російською

Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан прокоментував петицію про відставку глави держави, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Позицію команди президента висловив він в ефірі програми "Право на владу".

"Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо, навіть як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента, і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", – заявив Богдан.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

Скріншот з відео

За його словами, в команді Зеленського розуміють, що деякі українці його не підтримують.

"Але в будь-якому випадку ми розуміємо, що є частина населення, яка незадоволена діями чинного президента і ми будемо намагатися, щоб ця частина населення зменшувалася шляхом їх переконання, і щоб вони стали нашими однодумцями", – сказав глава АП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський потрапив у скандал, виступивши російською мовою на IT-конференції IForum.

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Особи
Андрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Raider Raider
Raider Raider
Андрей Богдан смотрящий над быдло-клоуном , что бы идиот ничего не перепутал... А вообще этого урода давно закрыть нужно было , а оно теперь глава администрации((( Куда же все катится...
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Думка людей в петиції на офіційному сайті президента України- це, виявляється, жарт, а от думка людей на сумнівному референдумі, який законодавчо не врегульований, оце виявляється, серйозно. Кляті коломойські наперсточники.
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
Украинцы, вы что еще не поняли, что выборы Зе и есть самая хайповая "шютка" членорояльного? Сейчас вся страна герой розыгрыша для одной из рубрик "Вечернего Киева"! Чего не смеетесь? Не смешно?!!!
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