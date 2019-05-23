"Смішний жарт": в АП прокоментували петицію про відставку Зеленського

Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан прокоментував петицію про відставку глави держави, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Позицію команди президента висловив він в ефірі програми "Право на владу".

"Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо, навіть як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента, і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", – заявив Богдан.

Андрій Богдан Скріншот з відео

За його словами, в команді Зеленського розуміють, що деякі українці його не підтримують.

"Але в будь-якому випадку ми розуміємо, що є частина населення, яка незадоволена діями чинного президента і ми будемо намагатися, щоб ця частина населення зменшувалася шляхом їх переконання, і щоб вони стали нашими однодумцями", – сказав глава АП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський потрапив у скандал, виступивши російською мовою на IT-конференції IForum.

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