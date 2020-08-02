Всегда на связи, всегда на пределе, всегда открытый и чуткий, всегда вовлеченный в планирование боевых операций, в своих людей, самых разных и самых сложных, которых только он мог превратить в коллектив.

Пять лет войны, а затем меньше чем за год он, крепкий, сильный, сгорел от болезни в свои 42. Уникальный мотиватор и организатор боевой работы. Неравнодушный человек, ветеринар по профессии, он посвятил свою жизнь защите Украины. До войны Гергерт был активистом УНА-УНСО, с самого начала революции на Майдане он принял в ней участие. Он хотел жить по закону и по правилам, но на войне был вынужден совершить дело своей жизни вне закона и вне правил. Он командовал уникальным добровольческим воинским подразделением, которое много лет финансировалось и обеспечивалось за народные пожертвования, на его авторитете и лидерстве.

У самой прочной стали есть предел нагрузки, и Андрей не раз со мной делился тем тяжким грузом, который он несет на себе - ответственность за бойцов-добровольцев, а это очень непросто. Ответственность за боевые выходы - когда группы уходили на зачистку российских окопов, когда брали в плен засады, когда снайперы заходили в тыл позиций противника, когда подрывали опорный пункт... А еще ответственность за погибших и раненых, , которых надо было оформлять официально как пострадавших волонтеров на нашей стороне фронта. А еще отбивать попытки разных командиров закрыть боевую работу и убрать добровольцев с фронта. А еще переживать, когда далеко не все платили благодарностью за его доверие, когда обманывали, предавали. Он доверял людям, которые любыми способами боролись или помогали борьбе за свободу, доверял несмотря ни на что.

Он постоянно говорил о своих бойцах, переживал, что они останутся не устроенными в официальных силовых структурах, не смогут продолжать свою войну, будут вынуждены уйти и не смогут адаптироваться к мирной жизни. У "Червня" была семья, у него осталось четверо маленьких детей, и он не мог уделять им столько внимания, сколько хотел, потому что он посвятил свою жизнь борьбе за свободу всего народа, а его батальон был также его семьей, требующей внимания.

"Червень" понимал суть современной позиционной войны - войны малых групп пехоты, то, что не в состоянии до сих пор осмыслить наше высшее военное командование, и его небольшое подразделение было одним из самых результативных в реальности на фронте. Вот только официально они не воевали.

Андрей не раз рассказывал и высылал мне видео и фото ряда боевых операций. Не для публикации, а просто для памяти, на всякий случай, если когда-то можно будет рассказать. Иногда мы все-таки могли выставить некоторые поражения целей - без указания того, кто это сделал. Потому что публиковать информацию о победах добровольцев нельзя до сих пор, они официально по бумагам записаны на воинские части.

Его уважали все настоящие бойцы и командиры, кто работал с ним на фронте.

Огромная потеря для всех нас. Его жизнь - это достойное служение своему народу, и это никогда не забудется.

Поддержать четверых детей Андрей можно и нужно, сделав перевод на карту 5168 7450 1464 7801 (Надежда Слюзар, вдова).

Прощання з Другом Червнем відбудеться у Львові:

2 серпня,неділя

15.00 - Зустріч воїна, Парастас - (Будинок воїна, Короленка,1а) прощання протягом дня і ночі.

3 серпня, понеділок

11.00 - Гарнізонний храм (вул. Театральна,11) - Чин похорону, прощання.

Поховання на Личаківському кладовищі.

Прощай, Друг.

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