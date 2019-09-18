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18 вересня • оновлено в 10:24
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"Смердять ностальгією про Сталіна": український журналіст розгромив фанатів "русского міра"

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Український журналіст Остап Дроздов різко засудив пропозиції деяких представників влади ліквідувати Інститут національної пам'яті. Він назвав їх нащадками радянських окупантів, які знову прагнуть викорінити українську ідентичність.

Думкою з цього приводу Дроздов поділився на особистій сторінці у Facebook, жорстко підкресливши, що боротися з власною історією можуть тільки "ватні імбеціли".

"В принципі я розумію, чому новообрана "еліта" вимагає життя в умовах безнаціонального безпам'ятства – їм так комфортніше. Словосполучення "національна пам'ять" у них викликає вампірську реакцію на часник. Все впирається в те, що вони на державному рівні прагнуть плекати манкуртів без знань про землю свого проживання", – обурився журналіст.

Він висловив упевненість в тому, що головна трагедія України полягає в тому, що вона впродовж довгих десятиліть була знеісторена. Адже її історичну генеалогію вкрала і привласнила собі Росія.

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"Народ (носія пам'яті) кинула в жорна геноцидів і знищень за національною ознакою. В жахливому ХХ столітті місце українця посів чужак зі сходу, воно. З тих пір пройшло майже століття. Воно породило купу маленьких "воно", яке тільки те і робить, що смердить ностальгією про дядька Сталіна. Частиною населення стали діти гвалтівників, нащадки "визволителів" зі сходу", – вважає Дроздов.

"Русскій мір"

"Русскій мір"

"Інформатор"

Його обурив той факт, що ці люди з українофобської позицією зайняли титульні позиції, наповнили собою всі медіа, радіочастоти та телевізори. За словами журналіста, насильники-окупанти і їхні нащадки багато років будували Україну під себе, під свою чужу історичну пам'ять, під свій шансон, свою мову, своє беззаконня, під своє коріння. Отже для них ця земля – не українська, а просто та, що належить їм.

"Тому будь-які заклики пізнавати справжню історію цієї землі піддаються рефлекторному опору. Тому що їм тоді доведеться визнати, що тут, в цих містах і селах жили українці, яких фізично винищили. Вони прийшли на все готове, на розчищений від українства простір", – пише Дроздов.

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Він упевнений, що саме тому держава зобов'язана відроджувати національну пам'ять, яку цілеспрямовано знищували. Адже національною ідеєю сучасної України повинна бути тотальна десовєтизація.

"Шкодую, що Інститут національної пам'яті не домігся офіційного визнання радянської епохи як окупаційної. Ми не зробили це вчасно, і тепер радянська людина підняла свій хвіст і виплодила нам тих, хто має на меті назад прив'язатися до Азіопи. Дуже показово. Найбільше манкуртів дратують як раз гуманітарні цінності. Не дивно. Там вся сіль цієї землі. Ця сіль ще не таких роз'їдала", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Остап Дроздов
Місце
Україна
Тег
Інститут національної пам'яті
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-В госбюджете 2020 Институту Нацпамяти Вятровича выделяют в три раза больше денег, чем ты в 2018 году. -Просто Вятровичу поставили задачу вспомнить всё, чтобы поссорить Украину уже со всеми соседями.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Вот эта свiдомо MAHДАйнутая мpaзота, которая довела Украину до нищества, что то хрюкает бекает мекает про украинскую идентичность....
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филипп филипыч
филипп филипыч
классический упоротый. взял и много миллионов с востока назвал "оно". напоминает слова одного чела который в 45 самовыпилился)
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