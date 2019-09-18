"Слухаю вранці гімн України!" Патріотка з Донецька поділилася криком душі

Українців вразила історія української патріотки з окупованого Донецька, яка розповіла про те, що допомагає вижити їй серед ворогів.

Своїм криком душі вона поділилася в ефірі радіо "Донбас Реалії", і він знайшов відгук у серцях багатьох людей. Так, запис її розповіді, оприлюднений на Facebook, зібрав понад 220 лайків, більше 80 репостів, десятки коментарів зі словами подяки і 6 700 переглядів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"З першого дня, як це все почалося, воювала, мені 77 років, з усіма, хто хотів "республіку". Звичайно, я не змогла добитися. У мене немає телевізора, "Росії", як ось це розповідають, що тут ми "Росію" дивимося. У мене комп'ютер, спасибі, внучка залишила мені, і приймач. Я слухаю вранці гімн український. І таких, як я, тут вже багато", – поділилася бабуся.

Донецьк – Україна "Антикор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня, в День Конституції України, в центрі тимчасово окупованого Донецька з'явився жовто-блакитний прапор. Його підняли під звучання національного гімну України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!