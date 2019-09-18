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18 вересня • оновлено в 13:27
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"Слухаю вранці гімн України!" Патріотка з Донецька поділилася криком душі

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Українців вразила історія української патріотки з окупованого Донецька, яка розповіла про те, що допомагає вижити їй серед ворогів.

Своїм криком душі вона поділилася в ефірі радіо "Донбас Реалії", і він знайшов відгук у серцях багатьох людей. Так, запис її розповіді, оприлюднений на Facebook, зібрав понад 220 лайків, більше 80 репостів, десятки коментарів зі словами подяки і 6 700 переглядів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"З першого дня, як це все почалося, воювала, мені 77 років, з усіма, хто хотів "республіку". Звичайно, я не змогла добитися. У мене немає телевізора, "Росії", як ось це розповідають, що тут ми "Росію" дивимося. У мене комп'ютер, спасибі, внучка залишила мені, і приймач. Я слухаю вранці гімн український. І таких, як я, тут вже багато", – поділилася бабуся.

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"Слухаю вранці гімн України!" Патріотка з Донецька поділилася криком душі

"Слухаю вранці гімн України!" Патріотка з Донецька поділилася криком душі

"Слухаю вранці гімн України!" Патріотка з Донецька поділилася криком душі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 червня, в День Конституції України, в центрі тимчасово окупованого Донецька з'явився жовто-блакитний прапор. Його підняли під звучання національного гімну України.

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна Донецьк
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Что-то вообще не верится
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Romanoff Sergey
Romanoff Sergey
Ху...йня из под коня.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А ещё я каждое утро слушаю гимн Украины... Дальше этот бред читать не возможно
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