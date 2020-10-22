1. В Окружний адмінсуд м.Києва звернувся такий собі Віктор Шарій (бо прізвища збігаються) з позовом про заборону партії Анатолія Шарія, який зараз активно дає рекламу про злам старої системи. Я не копалася в його програмі (якщо така взагалі існує), щоб отримати відповідь на питання "а що натомість?" Ламати – не будувати, і ця партія настільки спочатку зашкваренная, що торкатися гидую.

Пишуть, що це не перша спроба заборонити партію Червоних кульок, але от якби кожен українець з таким же прізвищем звертався до судів регулярно, а ще б і колективний позов ... Я не юрист, але напевно, якщо тебе фінансує хтось з знанням тонкощів юриспруденції, то і Медведчука з таких самих причин просто так не посадиш. Але спроби робити потрібно.

До речі, знову ж таки, Бігус інфо з'ясували, що крім харківських торговців (але там ціла ріпка, за якою дід і бабка з РФ) Анатолія Шарія фінансує мережу автозаправок БРСМ-нафта. А її недавно рейдернулі (чули про захоплення нафтобази в Переяславському?) Так от якщо фінансування Шарія – це правда, то я на стороні рейдерів.

2. "Слуги" зараз схожі на бабу, яка на колінах повзає перед мужиком, щоб не кидав. Я тобі і військовий парад на Майдані, я тобі і бебібокси поверну, я тобі і з НАТО щось там підпишу, тільки проголосуй.

Я теж чекаю результатів виборів, хоча сумніваюся, що вони будуть безхмарними. Проросійські партії себе позиціонують як "міцні господарники" і "гарантуємо знизити комуналку". Прямо так на наметах і пишуть. А людям що треба? Міцна рука. Ось у Зеленського рука не міцна, їм мало. Так що страшно, що змінимо шило на мило, а потім з милом – під Росію.

3. Я люблю Великобританію більше Франції. І більше Німеччини. Вони все-таки взялися за нас і будуть брати участь в будівництві військово-морських баз в Чорному і Азовському морях. Росія, звичайно, заявляє, що це порушить якусь стабільність біля Криму – але я б поставила запитання: "а то що?"

До речі, ця співпраця явно не заслуга Зеленського. Тут хтось інший попрацював. Ну, і ще Новачком балуватися декому не треба було на території чужої держави.

4. Директор національної розвідки США Джон Реткліф заявив, що Росія і Іран отримали особисту інформацію американських виборців. І тому готується чергове втручання у вибори.

Я не знаю, на кого працює Путін. Але так підставляти свою економіку під чергові санкції – потрібно ще постаратися. Або він думав, що якщо його "розвідники" палятся в Солсберрі, то і американці недалеко пішли?

Ось правда?

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