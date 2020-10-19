У "Слузі народу" запропонували включити більше нардепів у ТКГ
Вітольд Фокін обіймав посаду другого першого заступника глави української делегації в ТКГ з 18 серпня 2020 року
Під час роботи відзначився низкою скандальних заяв щодо Росії та підконтрольних їй терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР"
Звільнений президентом України з переговорної групи менше ніж через 2 місяці після призначення
Замість виключеного зі складу Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі (ТКГ) Вітольда Фокіна потрібно призначити одного з народних депутатів.
Таку думку в інтерв’ю "Радіо Свобода" висловив нардеп від "Слуги народу", заступник голови профільного комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування та організації державної влади Олександр Качура (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
На його думку, потрібно, щоб у переговорній групі по Донбасу було більше парламентарів.
"Тому що в ТКГ делегати часто про щось домовляються, щось говорять, але вони забувають, що, згідно з Мінськими домовленостями, парламент України ухвалює закони про особливості місцевого самоврядування та про ведення виборів. Тому в ТКГ домовляються, а з парламентом ніхто не комунікує, тобто у нас немає зустрічей ніяких, немає ніякої платформи, де б депутати могли прийти, запитати, про що домовились, що там відбувалось..." – сказав він.
Качура впевнений, до делегації ТКГ мають входити депутати від різних політичних фракцій.
"Тому що парламент – зріз суспільства і представництво різних точок зору. І потім, коли вони повернуться в Україну після всіх цих перемовин, вони повинні будуть переконати парламент, що потрібно внести необхідні зміни в законодавство, і чому", – наголосив парламентар.
Як повідомляв OBOZREVATE:
Вітольд Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно обстоював позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і не раз заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької та Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Пізніше Фокін заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах ТКГ. Зеленський зазначив, що в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками й коментарями Фокіна.