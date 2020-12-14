"Слуга народу" назвав COVID-19 "вигаданою" хворобою

Нардеп від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук вважає, що COVID-19 – це вигадана хвороба, і не довіряє "жодній вакцині у світі".

Таку думку народний обранець висловив у ефірі телеканалу "НАШ". Він сказав, що ефективність вакцин "визначається не одним днем" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Висновки щодо вакцин, яким можна довіряти, визначаються не одним днем, не одним місяцем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, або якимись побічними ефектами, є вони чи ні", – уточнив він.

"Якщо ефективність вакцини становить 70%, то що саме вона лікує?" – поцікавився нардеп.

Він заявив, що не довіряє "жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19".

Економічний експерт Василь Федін, який брав участь у передачі разом із Камельчуком, уточнив, що "вони не лікарі, тому оцінювати (ситуацію з коронавірусом, – ред.) з боку медицини буде неправильно".

"В України буде багато часу, щоб оцінити ефективність вакцини", – сказав він.

На його думку, коли Великобританія, США та деякі інші країни вже "провакцинують половину населення", наша тільки приступить до цього процесу.

"Так що не хвилюйтеся, у нас буде час подивитися на результати", – звернувся експерт до Камельчука.

Відомо, що Україна вже отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка, зараз йде підготовка до належного транспортування препарату. Загалом "додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно", сказав він.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Камельчук під час карантину відвідав концерт у нічному клубі. Чоловік розважався в Ibiza Beach Club (Одеса) на концерті співака Monatik.

Також він запевняв у ефірі парламентського телеканалу "Рада", що пандемія коронавірусу і все, що відбувається під час неї, – це "афера".