Сльози пахнуть трояндами: в США замироточила статуя Діви Марії. Відеофакт

У храмі Діви Марії Гваделупської в Хоббсі, штат Нью-Мексико, США на очах у прихожан заплакала статуя.

Як повідомляє Life.ru, до церкви прибули представники єпархії Лас-Крусес, щоб перевірити, чи не є "плач" Діви Марії містифікацією.

За їхніми словами, на встановлення істини можуть знадобитися роки.

Відзначається, що незабаром статую планують відправити на рентген. До того ж планується опитати свідків і виробників скульптури.

За словами пастора Хосе Сєгури, про диво йому розповіли парафіяни. Люди намагалися утерти сльози, але вони починали текти знову. Відзначається, що вони були схожі скоріше на масло, ніж на воду, і пахли трояндами.

"Тоді я побачив, що вона дійсно плакала. Думаю, що це нагадування для всіх нас, щоб ми стали ближче до Бога і перестали бути жорстокими", - зазначив Сегура.

Новина швидко розлетілася по окрузі, і до церкви почали стікатися віряни. Звістка настільки вразила людей, що один чоловік навіть забрав своїх п'ятьох дітей зі школи, щоб відправитися в сусідній штат подивитися на святиню.

Через це храм перейшов на цілодобовий режим роботи. Парафіяни розцінюють "диво" як знак згори.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Росії парафіяни церкви побилися з поліцією .