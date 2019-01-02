''Слов'янський хлопчик виріс'': Цимбалюк розгромив брехню Росії про Україну

Цинічна брехня речника МЗС Росії Марії Захарової про війну в Україні триває уже п'ятий рік і нагадує міф російської пропаганди про "розп'ятого слов'янського хлопчика".

Про це сказав український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube. Він підкреслив, що оббрехати Україну і покласти на неї усю відповідальність за російську агресію намагаються усі балакучі голови Кремля та їхні прислужники на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російська пропаганда "Телеканал 24"

"Марія Володимирівна та інші балакучі голови рангом нижчим і меншим, у тому числі російські гауляйтери і колаборанти на окупованій частині Донбасу, п'ятий рік повторюють одне і те ж, попереджаючи цим світ про страшних "українських завойовників". А, можливо, все-таки ситуація трохи інша, і просто хтось бреше і бреше із року в рік?" — обурився Цимбалюк.

Водночас він зазначив, що в нових вигадках путінської пропаганди в головну роль вживається саме Захарова. Адже вона найчастіше просуває у маси меседжі про вигадані "жахи" українських реалій.

"Усі ми прекрасно пам'ятаємо слов'янського хлопчика. Можливо, цей хлопчик виріс, став дівчинкою і пішов працювати у якесь російське міністерство? І продовжує свою діяльність, тобто продовжує дезінформувати російське суспільство і не тільки російське", — із сарказмом резюмував Цимбалюк.

Марія Захарова Скріншот відео

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