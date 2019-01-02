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''Слов'янський хлопчик виріс'': Цимбалюк розгромив брехню Росії про Україну

7.6тЧитати матеріал російською

Цинічна брехня речника МЗС Росії Марії Захарової про війну в Україні триває уже п'ятий рік і нагадує міф російської пропаганди про "розп'ятого слов'янського хлопчика".

Про це сказав український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube. Він підкреслив, що оббрехати Україну і покласти на неї усю відповідальність за російську агресію намагаються усі балакучі голови Кремля та їхні прислужники на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російська пропаганда

Російська пропаганда

"Телеканал 24"

"Марія Володимирівна та інші балакучі голови рангом нижчим і меншим, у тому числі російські гауляйтери і колаборанти на окупованій частині Донбасу, п'ятий рік повторюють одне і те ж, попереджаючи цим світ про страшних "українських завойовників". А, можливо, все-таки ситуація трохи інша, і просто хтось бреше і бреше із року в рік?" — обурився Цимбалюк.

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Водночас він зазначив, що в нових вигадках путінської пропаганди в головну роль вживається саме Захарова. Адже вона найчастіше просуває у маси меседжі про вигадані "жахи" українських реалій.

"Усі ми прекрасно пам'ятаємо слов'янського хлопчика. Можливо, цей хлопчик виріс, став дівчинкою і пішов працювати у якесь російське міністерство? І продовжує свою діяльність, тобто продовжує дезінформувати російське суспільство і не тільки російське", — із сарказмом резюмував Цимбалюк.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасіросійська пропаганда
Особи
Роман ЦимбалюкМарія Захарова
Місце
Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
КАК ЖЕ ТАК? 1.майдауны говорят, что "воны нэ рыбы", а на колени становятся, 2. говорят, что "пэрэмогають", а на Донбассе их долбят как тупое мясо, 3. говорят, что "хэрои нэ вмырають", а их хоронят десятками и сотнями где угодно и как попало, 4. говорят, что они "хазяи" в "своей" стране, а ими правят чужеземцы, 5. говорят, что "здобулы краще жыдтя", а зарплат и пенсий не хватает даже на самые элементарные потребности... И после этого они говорят, что они совсем не тупые и вроде даже "нерыбы"..
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Когда сказать бандерам нечего, начинается бла бла бла...
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Московец Леонид
Московец Леонид
Если сцарь -брехло ,то холопам брехня это элексир от запаха кизяка и бояры..!!
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