Словак, який розбудовував Україну: на Закарпатті помер єпископ Мілан Шашік

Увечері у вівторок, 14 липня, на 68-му році життя пішов з життя єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік.

Як повідомило видання Mukachevo.net з посиланням на слова єпископа-помічника Ніла Лущака, причиною смерті став тромб, що відірвався.

"Для нас всіх це дуже болюча несподіванка! Медики кажуть, що смерть наступила в результаті хвороби варикозу і тромбів", – сказав Лущак.

За його словами, владиці вранці, у вівторок, 14 липня стало погано, він зробив всі аналізи, пішов в лікарню, там він і залишився, а ввечері у нього відірвався тромб, він помер відразу.

Ще 12 липня владика Мілан Шашік очолив Літургію в з нагоди храмового свята апостолів Петра і Павла в с.Верховина Бистра Великоберезнянського району.

Мукачівська греко-католицька єпархія має автономний статус, не підпорядковується УГКЦ. Утворена 19 вересня 1771 папою Климентом XIV єпархія є окремою "Церквою свого права" ("sui juris"). Окремішній статус єпархії історично обумовлений існуванням у відмінних політичних умовах, ніж решта греко-католиків України.

З часу проголошення незалежності України було розпочато низку ініціатив для досягнення повної єдності всіх греко-католиків України. Мукачівська єпархія є матірною для Словацької та Угорської Греко-Католицьких Церков, а також для Пітсбургської митрополії в США та частково для Крижевацької єпархії в Хорватії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в США на 95-му році життя помер єпископ Української греко-католицької церкви, владика-емерит Стефан Сулик. Він був госпіталізований з ознаками COVID-19.