Словаччина публічно оголосила про підтримку України щодо НАТО

Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок заявив про підтримку країною територіальної цілісності та суверенітету України, європейського та євроатлантичного вибору нашої держави.

Про це він заявив під час телефонної розмови із очільником МЗС України Дмитром Кулебою. сказано на сайті пресслужби відомства. За словами Корчока, Словаччина сприятиме отриманню Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО.

Словацький міністр також запевнив, що Україна буде у пріоритеті політики нового словацького уряду.

Крім того, міністри обмінялися думками щодо ситуації на сході України, російської агресії, що триває, динаміки процесу мирного врегулювання у форматі Нормандської четвірки та переговорів у Мінську.

Зазначимо, Іван Корчок став новим міністром закордонних та європейських справ Словаччини 8 квітня. Він був призначений пізніше за інших членів нового уряду Словаччини на чолі з Ігорем Матовичем, оскільки перебував на 14-денному карантині після повернення зі США.

16 вересня минулого року президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідувала Україну з офіційним візитом. 28-29 листопада 2019 року відбувся візит до нашої держави тодішнього міністра закордонних і європейських справ Словаччини Мирослава Лайчака, який нині очолює ОБСЄ.

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