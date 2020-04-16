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16 квітня • оновлено в 18:01
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/ Суспільство

Словаччина публічно оголосила про підтримку України щодо НАТО

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Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок заявив про підтримку країною територіальної цілісності та суверенітету України, європейського та євроатлантичного вибору нашої держави.

Про це він заявив під час телефонної розмови із очільником МЗС України Дмитром Кулебою. сказано на сайті пресслужби відомства. За словами Корчока, Словаччина сприятиме отриманню Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО.

Словацький міністр також запевнив, що Україна буде у пріоритеті політики нового словацького уряду.

Словаччина публічно оголосила про підтримку України щодо НАТО

Крім того, міністри обмінялися думками щодо ситуації на сході України, російської агресії, що триває, динаміки процесу мирного врегулювання у форматі Нормандської четвірки та переговорів у Мінську.

Зазначимо, Іван Корчок став новим міністром закордонних та європейських справ Словаччини 8 квітня. Він був призначений пізніше за інших членів нового уряду Словаччини на чолі з Ігорем Матовичем, оскільки перебував на 14-денному карантині після повернення зі США.

16 вересня минулого року президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідувала Україну з офіційним візитом. 28-29 листопада 2019 року відбувся візит до нашої держави тодішнього міністра закордонних і європейських справ Словаччини Мирослава Лайчака, який нині очолює ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ вперше увійшов до складу Сил реагування НАТО.

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Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Словаччина
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Марченко Юра
Марченко Юра
Торчок это конесно сильно, а вот что думают 73 проц братьев
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А что по этому поводу думает Венгрия?
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