Слідкує за ватажками: СБУ розкрила головного прикордонника "ЛНР"

Контррозвідка СБУ викрила начальника "служби прикордонної охорони" так званого "міністерства державної безпеки ЛНР".

Про це повідомляється у спільному проекті ТСН та контррозвідки СБУ. Прізвище цієї людини ретельно приховувалося. Навіть найближчі підлеглі не знали справжніх персональних даних "головного прикордонника" окупованої Луганщини.

Ним виявився Микола Крайній - мешканець міста Таганрог Ростовської області. На тимчасово окупованих територіях України використовує вигадане прізвище "Кравцов".

"ЛНР" RFI

Крайній - колишній співробітник Прикордонного управління ФСБ РФ у Ростовській області. У 2014 році, коли розпочалася окупація Росією Донецької та Луганської областей, він спочатку був призначений на посаду заступника керівника "служби прикордонної охорони (СПО) МДБ ДНР" з питань розвідки та займався, передусім, створенням оперативних підрозділів цієї структури. Згодом почав виконувати функції начальника штабу СПО. З метою приховування присутності представника російських спецслужб на окупованій території України, Крайній почав використовувати для прикриття прізвище "Кравцов".

Основна функція "Кравцова" у той час – розбудова прикордонної служби "ДНР" за зразком аналогічних структур в російській ФСБ. Також "Кравцов" неофіційно наглядав за керівниками "служби прикордонної охорони", спершу - колишнім українським прикордонником, який перейшов на бік окупантів - Володимиром Самодєдом.

Кар’єрному зростанню Кравцова-Крайнього посприяло його давнє знайомство з колегою по Прикордонному управлінню ФСБ РФ по Ростовській області – Равілем Садиковим, який 2017 року був відряджений до Донецька під псевдонімом "Антонов" та обійняв посаду першого заступника міністра "МДБ ДНР", а згодом – "міністра державної безпеки ЛНР".

Він запропонував Крайньому переїхати з Донецька до Луганська та лобіював його призначення вже на посаду начальника "служби прикордонної охорони ЛНР" 2018 року, яку він займає і на цей час.

Підконтрольні Кравцову "прикордонні загони" є господарями пунктів перетину лінії розмежування та непідконтрольної ділянки російсько-українського кордону і регулярно затримують тих громадян України, які потрапили у "чорні списки" "міністерств державної безпеки". Підстави для цього можуть бути різними – негативне ставлення до російської окупації, участь у акціях протесту, невдоволення міською та районною владою, а в деяких випадках - фіктивні звинувачення у "шпигунстві" чи потреба "потрусити на підвалі" більш-менш заможного громадянина, що має на меті покращити матеріальне становище терористів.

Також одне із завдань "Кравцова" - ретельно пильнувати за перетином "кордону" між самопроголошеними республіками та Ростовською областю Росії ватажками "ДНР" та "ЛНР". Відомо, що кожна поїздка цих "ВІП-персон" попередньо узгоджується з ФСБ РФ, а про подробиці перетину кордону "Кравцов" кожного разу доповідає своїм колишнім колегам з Ростовської області.

Крім того, звичайною практикою охоронців "державного кордону ЛНР" є вимагання грошей від громадян нашої держави, які виїжджають на підконтрольну Україні територію. З цією метою "прикордонники" штучно затягують процедуру проходження контролю, у результаті чого створюються багатогодинні черги, а прискорити процес можна елементарним способом – домовившись з підопічними Крайнього за грошову винагороду.

Ще одним важливим елементом діяльності "Кравцова" є контроль за переміщенням автотранспорту через кордон з РФ, що дає йому можливість у змові з прикордонниками Ростовської області безперешкодно пропускати вантажі "потрібних людей", у чому він набув немалого досвіду під час своєї служби в Прикордонному управлінні ФСБ РФ по Ростовській області.

Як писав OBOZREVATEL, контррозвідка Служби безпеки України провела спецоперацію, в результаті якої колишній терорист "ЛНР" відмовився від участі в незаконному збройному формуванні та перейшов на бік Києва.

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