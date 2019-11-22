"Слава Україні!" Журналіст яскраво затролив пропагандистку "ЛНР". Відео

У мережі з'явилося відео зустрічі українського журналіста з пропагандисткою терористів "ЛНР" на мосту в Станиці Луганській.

Його показав телеканал ICTV. На відео українець яскраво затролив зрадницю, звернувшись до неї з патріотичним вітанням (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, чоловік підійшов до поплічниці окупантів і сказав: "Слава Україні! Добрий день" українською мовою.

Пропагандистка терористів "ЛНР" Скриншот відео

Вона відвернулася і, намагаючись втекти, неохоче відповіла: "Вітаю" так само державною мовою.

"О, ви вивчили українську мову, ще не забули?" – із сарказмом звернувся журналіст до колаборантки. Вона, своєю чергою, огризнулася, зазначивши, що і так знала її.

Потому чоловік запитав, чи пам'ятає зрадниця України національний гімн і запропонував разом виконати його. На це вона їдко процідила, йдучи: "Без коментарів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, на якому мешканки терористичної "ЛНР" нахабно вимагали від України ремонту зруйнованого Росією мосту та брудно обзивали українців.

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