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22 листопада • оновлено в 12:22
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/ Суспільство

"Слава Україні!" Журналіст яскраво затролив пропагандистку "ЛНР". Відео

2.4т
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У мережі з'явилося відео зустрічі українського журналіста з пропагандисткою терористів "ЛНР" на мосту в Станиці Луганській.

Його показав телеканал ICTV. На відео українець яскраво затролив зрадницю, звернувшись до неї з патріотичним вітанням (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, чоловік підійшов до поплічниці окупантів і сказав: "Слава Україні! Добрий день" українською мовою.

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Пропагандистка терористів "ЛНР"

Пропагандистка терористів "ЛНР"

Скриншот відео

Вона відвернулася і, намагаючись втекти, неохоче відповіла: "Вітаю" так само державною мовою.

"О, ви вивчили українську мову, ще не забули?" – із сарказмом звернувся журналіст до колаборантки. Вона, своєю чергою, огризнулася, зазначивши, що і так знала її.

Потому чоловік запитав, чи пам'ятає зрадниця України національний гімн і запропонував разом виконати його. На це вона їдко процідила, йдучи: "Без коментарів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, на якому мешканки терористичної "ЛНР" нахабно вимагали від України ремонту зруйнованого Росією мосту та брудно обзивали українців.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Слава Україні! Новини ЛНР
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Слава России! Добрый день. О! Я только что ярко затроллил обосс))))
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2
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
СУхеС це перемоха! А перемоха понадусе! ))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Представляю, подходит к советскому человеку фaшист, говорит "зиг xaйль" и предлагает гимн Германии спеть...
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