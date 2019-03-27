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"Слава Героям!" Наречена полоненого моряка ВМСУ зворушливо підтримала коханого в суді Москви

1.4тЧитати матеріал російською

Наречена полоненого українського моряка Віктора Беспальченка Тетяна Шевченко влаштувала зворушливу акцію підтримки свого коханого в залі суду Москви.

Вона принесла туди жовто-блакитний браслет із написами "Слава Героям!" і "Віктор Беспальченко". Про це розповів на своїй сторінці у Facebook Роман Цимбалюк.

Тетяна Шевченко

Тетяна Шевченко

Facebook Тетяни Шевченко

Браслет зі словами підтримки моряку Беспальченку

Браслет зі словами підтримки моряку Беспальченку

Facebook Романа Цимбалюка

За його словами, 27 березня Мосміськсуд із другої спроби має намір визнати "законним" продовження арешту чотирьом українським військовополоненим морякам — Віктору Беспальченку, Владиславу Костишину, Володимиру Лісовому і Володимиру Варимезу.

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Полонені моряки ВМСУ

Полонені моряки ВМСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Загострення в Азовському морі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Очень трогательно. Не совсем понятно, на хрена ему в тюрьме этот браслетик, но видимо, ничего дешевле у нее просто не нашлось.
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вованов вован
вованов вован
Пусть ждет чорнобривая, через 6 лет вернется в браслетах, серьгах и стрингах.
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CARGO 100
CARGO 100
Она принесла туда желто-голубой браслет с надписями "Слава Героям!" Это типа в Турецком отеле ...
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CARGO 100
CARGO 100
Согласна "верно" ждать 6-ть лет на Ленинградском? Цимбалюк, зря ты это рассказал. Беспальченко (фамилия, однако) обидится ...
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