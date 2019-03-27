"Слава Героям!" Наречена полоненого моряка ВМСУ зворушливо підтримала коханого в суді Москви

Наречена полоненого українського моряка Віктора Беспальченка Тетяна Шевченко влаштувала зворушливу акцію підтримки свого коханого в залі суду Москви.

Вона принесла туди жовто-блакитний браслет із написами "Слава Героям!" і "Віктор Беспальченко". Про це розповів на своїй сторінці у Facebook Роман Цимбалюк.

Тетяна Шевченко Facebook Тетяни Шевченко

Браслет зі словами підтримки моряку Беспальченку Facebook Романа Цимбалюка

За його словами, 27 березня Мосміськсуд із другої спроби має намір визнати "законним" продовження арешту чотирьом українським військовополоненим морякам — Віктору Беспальченку, Владиславу Костишину, Володимиру Лісовому і Володимиру Варимезу.

Полонені моряки ВМСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!