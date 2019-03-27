"Слава Героям!" Наречена полоненого моряка ВМСУ зворушливо підтримала коханого в суді Москви

Наречена полоненого українського моряка Віктора Беспальченка Тетяна Шевченко влаштувала зворушливу акцію підтримки свого коханого в залі суду Москви.
Вона принесла туди жовто-блакитний браслет із написами "Слава Героям!" і "Віктор Беспальченко". Про це розповів на своїй сторінці у Facebook Роман Цимбалюк.
Тетяна Шевченко
Facebook Тетяни Шевченко
Браслет зі словами підтримки моряку Беспальченку
Facebook Романа Цимбалюка
За його словами, 27 березня Мосміськсуд із другої спроби має намір визнати "законним" продовження арешту чотирьом українським військовополоненим морякам — Віктору Беспальченку, Владиславу Костишину, Володимиру Лісовому і Володимиру Варимезу.
Полонені моряки ВМСУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Усі 24 членів їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків зазнали поранень.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були арештовані на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
Всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
У Росії припустили, що обмін українських моряків може статися вже в 2019 році, проте не раніше, ніж президентські вибори в Україні.
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