"Слава Богу, відчепіться від нас!" У ЗМІ несподівано відреагували на наїзд Богдана

Коли в Офісі президента кажуть про те, що команді Володимира Зеленського не потрібні класичні ЗМІ для комунікації з суспільством, вони забувають про зворотний зв'язок.

Саме ЗМІ повинні доносити інтереси суспільства до влади, пояснила голова правління громадської організації "Детектор медіа" Наталя Лігачова в ефірі ObozTV.

Коментуючи слова глави ОП Андрія Богдана про те, що у Зеленського спілкуються з українцям "без посередників-журналістів", Лігачова зазначила: "Не бачу жодних підстав для паніки серед журналістів. І слава Богу, що ми не потрібні владі".

"Ми і не маємо бути потрібні владі в тому розумінні, яке у них зазвичай є. Вони намагаються весь час використовувати ЗМІ для піару, "джинси", чорного піару... Тому, коли я це почула (слова Богдана. – Ред.), то сказала: "І слава Богу, відчепіться від нас", – розповіла медіа-експерт.

Лігачова наголосила, що журналісти насправді потрібні не владі, а суспільству.

"Влада повинна чути суспільство. Так, доносити свої меседжі до суспільства вони можуть будь-яким чином. Навіть можуть посадити людей на телефони в колл-центрах і телефонувати усім. Але головна наша функція – доносити до влади інтереси суспільства. І цього не зробить ніхто, крім ЗМІ. Які мають бути незалежними, зокрема від влади", – пояснила вона.

Що стосується різкої заяви Богдана, то, на думку Лігачової, він просто намагався ухилитися від прямої відповіді на питання.

"Він маніпулював, тому що насправді питання було про інше – про те, що Офіс президента поширив фейк. А він так зневажливо сказав, щоб не відповідати на питання, як від Офісу президента пішов фейк", – припустила редактор.

"Але всі повинні заспокоїтися і зрозуміти: у ЗМІ своя функція, у влади – своя. Вони повинні вести конструктивний діалог. І критичний зокрема", – підсумувала Лігачова.

Володимир Зеленський й Андрій Богдан opentv.media

Як писав OBOZREVATEL:

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