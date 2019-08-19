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"Слава Богу, відчепіться від нас!" У ЗМІ несподівано відреагували на наїзд Богдана

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Коли в Офісі президента кажуть про те, що команді Володимира Зеленського не потрібні класичні ЗМІ для комунікації з суспільством, вони забувають про зворотний зв'язок.

Саме ЗМІ повинні доносити інтереси суспільства до влади, пояснила голова правління громадської організації "Детектор медіа" Наталя Лігачова в ефірі ObozTV.

Коментуючи слова глави ОП Андрія Богдана про те, що у Зеленського спілкуються з українцям "без посередників-журналістів", Лігачова зазначила: "Не бачу жодних підстав для паніки серед журналістів. І слава Богу, що ми не потрібні владі".

"Ми і не маємо бути потрібні владі в тому розумінні, яке у них зазвичай є. Вони намагаються весь час використовувати ЗМІ для піару, "джинси", чорного піару... Тому, коли я це почула (слова Богдана. – Ред.), то сказала: "І слава Богу, відчепіться від нас", – розповіла медіа-експерт.

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Лігачова наголосила, що журналісти насправді потрібні не владі, а суспільству.

"Влада повинна чути суспільство. Так, доносити свої меседжі до суспільства вони можуть будь-яким чином. Навіть можуть посадити людей на телефони в колл-центрах і телефонувати усім. Але головна наша функція – доносити до влади інтереси суспільства. І цього не зробить ніхто, крім ЗМІ. Які мають бути незалежними, зокрема від влади", – пояснила вона.

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Що стосується різкої заяви Богдана, то, на думку Лігачової, він просто намагався ухилитися від прямої відповіді на питання.

"Він маніпулював, тому що насправді питання було про інше – про те, що Офіс президента поширив фейк. А він так зневажливо сказав, щоб не відповідати на питання, як від Офісу президента пішов фейк", – припустила редактор.

"Але всі повинні заспокоїтися і зрозуміти: у ЗМІ своя функція, у влади – своя. Вони повинні вести конструктивний діалог. І критичний зокрема", – підсумувала Лігачова.

Володимир Зеленський й Андрій Богдан

Володимир Зеленський й Андрій Богдан

opentv.media

Як писав OBOZREVATEL:

  • 1 серпня в мережі з'явилася заява, в якій глава Офісу президента Андрій Богдан нібито попросив звільнити його з посади.

  • За словами Богдана, він дійсно писав прохання про відставку, але йому невідомо, як документ з'явився в мережі.

  • Президент Володимир Зеленський пояснив, що подібні заяви "написали всі члени команди" і відставку Богдана він не підписував.

  • Деякі ЗМІ запідозрили, що команда президента навмисно поширила фейк.

  • Коли Богдана запитали, чи не вважає він, що "підірвав довіру суспільства до ЗМІ", він відповів: "Класичні журналісти звикли самі себе усвідомлювати, як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів" .

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV свобода слова
Особи
Андрій Богдан Наталія Лігачова
Місце
Україна
Теги
ЗМІ Офіс президента
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Трамп тоже это говорил. Теперь жалеет.
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Эти говорящие головы президента дискредитируют не столькт себя, сколько президента и весь институт власти. Нельзя допускать в такие серьезные структуры абсолютно случайных, а еще хуже-приближенных "к телу" людей,неизвестных широкой общественности и одиозных личностей типа. Результат будет плачевный...
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