Скінчились гроші спонсорів: у черкаських лікарнях пацієнтам не дають хліба. Відео

Понад місяць тому черкаські лікарні перейшли на харчування без хліба. Такими методами тут намагаються зекономити, аби хоч якось прогодувати пацієнтів.

Причина вимушеної дієти – обмежене фінансування. В середньому на харчування одного хворого витрачають не більше 10 гривень. Про це йдеться в сюжеті "ВІККА" (щоб побачити відео, доскрольте до кінця).

Харчуються пацієнти медзакладів тричі на день і з кожним разом складати меню все складніше.

Один із пацієнтів – чорнобилець з інвалідністю Микола Татієнко – в лікарні перебуває вже кілька тижнів. Йому медичний заклад має видавати посилене харчування. Однак він їсть те, що й інші. Нарікає на відсутність хліба, тому чорні паляниці, які він дуже любить, чоловіку привозить син.

Скрін з відео Хліб Миколі Татієнку привозить в лікарню син

За словами директора Черкаської міської лікарні №1 Тимофія Тронца, на майже 400 пацієнтів місто щомісяця виділяє всього 60 тисяч гривень. Раніше харчували хворих здебільшого спонсори.

"Восени склалася така ситуація, що спонсорська допомога припинилася у тому обсязі, що надавалася, і ми вимушені закуповувати за бюджетні кошти картоплю, овочі, крупи та інші продукти", – зазначив директор медзакладу.

Скрін з відео

Проблема нестачі грошей на харчування спостерігається в усіх шести лікарнях Черкас. Цьогоріч держава виділила на них 200 мільйонів гривень, стільки ж надійшло з міського бюджету. Однак, як пояснили журналістам у міському департаменті охорони здоров’я, цих коштів вистачає на зарплати медика, медикаменти та оплату комунальних послуг. Їжа для хворих фінансувалась за залишковим принципом

"Такі реалії життя. З 1 січня на Черкаси надходить медична субвенція на три місяці в розмірі 55 мільйонів гривень. А щоб ми могли нормально функціонувати, нам додатково потрібно ще 90 мільйонів узяти з бюджету міста", – розповів директор Департаменту охорони здоров’я ЧМР Олег Стадник.

Скрін з відео Директор департаменту охорони здоров'я в Черкасах Олег Стадник

Чиновник каже: вже з квітня 2020 року медичної субвенції взагалі не буде, медзаклади будуть під фінансовою опікою Національної служби здоров’я. Тому, якою буде ситуація наступного року, поки що не прогнозує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкасах планують ввести єдиний електронний учнівський квиток. Інновація буде діяти в усіх школах міста.

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