40 млн. людей у світі загине, якщо не втручатись у ситуацію з коронавірусом, - завили вчені Imperial College London (це може ті самі "британські вчені"?).

Якщо обмежити соціальні контакти, то можна розтягнути епідемію в часі та, таким чином, урятувати 20 млн життів, - кажуть ці вчені під керівництвом професора математичної біології.

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Малоймовірно, що методи математичної біології британських вчених враховують наступне:

- зниження кількості планових операцій, яке призведе до зростання кількості смертей від інших захворювань - не від коронавірусу;

- зниження доходів населення, відкладена народжуваність дітей (дуже смішно читати про демографічні вибухи коли люди розуміють можливість економічної кризи) та руйнування частини сімей під час примусової самоізоляції призведе до зменшення кількості населення в майбутньому;

- зниження доходів та перехід частини населення у бідних країнах та бідних гетто в багатих країнах до антисоціальної діяльності - з відповідним зростанням кількості кримінального насилля та смертей (до речі вбивств людей, здатних народжувати дітей);

- відсутність надходжень до національних бюджетів, що у довготривалій перспективі знизить можливості охорони здоров'я - з відповідним зростанням смертності там, де її можна було б уникнути;

Може колись про це напишу ширше, а зараз просто згадаю. Ізоляція країн – це зміна стратегії людства. Сьогодні ми спостерігаємо зміну ідеологем людства. Перехід від глобалізаційних стратегій розвитку держав до національних (фундаменталістських). А це говорить про те, що в майбутньому ми матимемо справу зі зростанням доцентрових тенденцій у самих країнах. Та у пошуку ворогів ззовні (у тому числі й відповідальних за коронавірус). Це – однозначне зростання міжнародних загострень та ймовірно – і військових конфліктів у світі. Цьому, до речі сприятиме і відома сьогодні тактика відвертання уваги від економічних проблем, викликаних карантином. Тобто війна як засіб утримання довіри власного населення в період економічної кризи. У будь-якому випадку – це додаткові жертви.

Скільки людей загине через те, що ми обрали шлях ізоляції, як засобу протидії (а фактично розтягування у часі) пандемії? А скільки не народиться?

Я вже не буду тут говорити про психологічні проблеми, які виникнуть через необхідність ресоціалізації після дво-три місячного карантину. Про економічні втрати і зубожіння. Просто про крайній наслідок - смерть.

Але кому треба розрахунки, коли світом правлять популізм, емоції та паніка?

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