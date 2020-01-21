Люблю тему с зарплатами чиновников, нардепов и так далее.

С одной стороны – классный менеджер должен получать не три рубля. С другой – ну как бы страна не очень богатая, полмиллиона в месяц даже для министра это сильно круто.

Но вот заявление Anna Novosad очень напрягло.

В этой ситуации возникает два вопроса:

- Зачем туда шла, если не устраивала зарплата?

- Ничего, что учителя в регионах зарабатывают 6-7 тысяч, где-то до 10 подняли. А у тебя 36 (хотя по факту в декабре получила 111 тысяч)?

Скандальное заявление министра

Анна Новосад

По моим условным подсчетам, 80% молодых мам в стране рожают детей в худших условиях. И 36 тысяч, даже по меркам Киева, неплохая зарплата. Не огонь, конечно, но адекватная оплата.

При том, что средняя по столице – где-то 13-15.

Вывод: топ-чиновникам и политикам нужно платить хорошие зарплаты (К примеру, я сторонник того, чтобы нардепы получали 2-3 тысячи долларов).

Но допускать такие заявления как Новосад и другие жалобщики вообще не ок. Учитывая, что в образовании куча проблем, а учителя, к сожалению, получают не по 4 тысячи долларов.

Если же пошла за портфелем министра – не нужно сыпать заявлениями. А адекватно аргументировать, почему и за что нужно повышать.

P.S. Считаю, что министры должны зарабатывать 3-4 тысячи долларов и не жаловаться на каждом шагу. Но если не дай бог коррупция – 10 лет влепить без права занимать должности еще на столько же.

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